BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Richterbund hat die Pläne der möglichen Jamaika-Partner zur Stärkung von Polizei und Justiz begrüßt. "Die Jamaika-Sondierer setzen mit dem geplanten Bund-Länder-Pakt für den Rechtsstaat die richtigen Prioritäten", sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der Deutschen Presse-Agentur. "Es braucht jetzt dringender denn je eine gemeinsame Kraftanstrengung für einen durchsetzungsfähigen Rechtsstaat. Die Justiz hat mit gravierenden Problemen zu kämpfen, die sich nur im gesamtstaatlichen Schulterschluss nachhaltig lösen lassen."

Union, FDP und Grüne haben vereinbart, einen verbindlichen Bund-Länder-Pakt für den Rechtsstaat zu schließen und so das Vertrauen der Menschen in die Demokratie stärken. Dazu sollten so schnell wie möglich zusätzliche Stellen für die polizeilichen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sowie für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geschaffen werden. Die Jamaika-Unterhändler peilen für den Bund etwa 7500 zusätzliche Stellen an.

Voraussetzung für das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat seien zudem Effizienz, Qualität und Unabhängigkeit als unverzichtbare Eckpfeiler einer funktionierenden Justiz, heißt es in dem Verhandlungspapier weiter. Dazu sei ein Dreiklang aus mehr Personal, besserer Ausstattung und effizienterem Verfahrensrecht notwendig. Die Jamaika-Verhandler halten zur Umsetzung dieser Ziele 2000 zusätzliche Stellen in der Justiz von Bund und Ländern für geboten.

Richterbund-Bundesgeschäftsführer Rebehn sagte, Staatsanwaltschaften und Strafgerichte, die zunehmend zum Nadelöhr bei der Strafverfolgung würden, oder überlastete Verwaltungsgerichte erschütterten das Vertrauen vieler Bürger in den Rechtsstaat. Auch beim Aufbau einer digitalen Infrastruktur für die Justiz und moderner Technik in den Gerichten hänge die Politik hinterher. "Jamaika könnte die Koalition des Kurswechsels werden, die den Rechtsstaat gemeinsam mit den Ländern personell und technisch wieder auf die Höhe der Zeit bringt."/sk/DP/zb

