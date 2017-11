=== 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Oktober *** 09:00 DE/Euro Finance Week, Konferenz (seit 13.11.), Vortrag von EZB-Direktor Mersch (09:45), Frankfurt 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Deutscher Handelskongress (seit 15.11.), u.a. Rede von EU-Kommissar Oettinger, Berlin *** 09:15 GB/Prudential plc, Interim Management Statement 9 Monate, London 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate, München *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: +1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 13:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, letzte und entscheidende Jamaika-Sondierungsrunde, Berlin *** 13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville 13:45 DE/Bundesaußenminister Gabriel, PK nach Treffen mit seinem libanesischen Amtskollegen Gebran Bassil, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 239.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +24,0 zuvor: +27,9 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 15:10 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Cato Institute, Washington *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,4% zuvor: 76,0% *** 18:00 FR/Vivendi SA, Ergebnis 9 Monate, Paris 19:10 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der "CFA Society Houston" 21:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Michigan Law School, Ann Arbor *** - DE/Siemens AG, Vorstandsmitglied Kugel informiert Wirtschaftsausschuss über Stellenabbau in der Kraftwerkssparte, München ===

