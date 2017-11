Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ÖKOSTROM - Alle Parteien wollen das Ökostromangebot in Deutschland stark ausbauen, doch die Finanzierung ist unklar. Die halbstaatliche Deutsche Energieagentur Dena hat drei Modelle durchrechnen lassen: Finanzierung über den Strompreis, über eine CO2-Abgabe oder aus dem Bundeshaushalt. Für 2020 wird der benötigte Betrag auf 27,4 Milliarden Euro geschätzt. (FAZ S. 17)

LUFTVERKEHR - Der Wettbewerbsexperte Daniel Zimmer hat die EU-Kommission angesichts der drastisch gestiegenen Flugpreise in Deutschland aufgefordert, für mehr Wettbewerb im Flugverkehr zu sorgen. "Die Europäische Kommission hat im laufenden Fusionskontrollverfahren die Möglichkeit, die Lufthansa zur Abgabe bestimmter Maschinen, Start- und Landerechte an Wettbewerber zu verpflichten", sagte der Ex-Vorsitzende der Monopolkommission. (Tagesspiegel)

EUROPA - Der Wirtschaftsflügel der Union warnt die potenziellen Jamaika-Koalitionäre vor einer falschen Weichenstellung in der Europapolitik. "Schäubles Erbe einer regelbasierten Ordnungspolitik muss bewahrt werden", heißt es in einem Positionspapier des CDU-Wirtschaftsrats. Darin übt das unionsnahe Gremium scharfe Kritik an den Reformvorschlägen der EU-Kommission sowie der französischen Regierung, die "eindeutig auf noch mehr gemeinsame Haftung, Bürokratie und interventionistische Planification" setzten. (Welt S. 12)

REFORMATIONSTAG - In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen verdichten sich die Hinweise darauf, dass es zu einer Einführung eines weiteren gesetzlichen Feiertags kommt. Die vier protestantisch geprägten Länder haben weniger arbeitsfreie Tage als alle anderen Länder in Deutschland mit Ausnahme von Berlin. (FAZ S. 1)

CHINA - Chinas Führung nimmt immer stärker Einfluss auf europäische und amerikanische Firmen. Bei wichtigen Entscheidungen beansprucht die Kommunistische Partei ein Mitspracherecht. Viele Unternehmen sehen ihre Unabhängigkeit gefährdet. (Handelsblatt S. 1)

FED - Allianz-Berater Mohamed El-Erian ist im Gespräch, neuer Vize der Federal Reserve zu werden. Es ist nur einer von vielen Posten, die die Zentralbank neu besetzen muss. (Handelsblatt S. 31)

November 16, 2017 00:23 ET (05:23 GMT)

