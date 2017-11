Wie gerecht geht es in der EU zu? Nach einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung verbessert sich die Situation tendenziell. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Nord- und Südländern.

Europa ist nach Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008 einer Studie zufolge wieder sozial gerechter geworden. "In der breiten Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten zeigt sich nach Jahren der Abwärtsbewegung wieder ein Aufwärtstrend in Sachen sozialer Gerechtigkeit", heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Die Arbeitsmärkte hätten sich weithin erholt, die Armut und das Risiko, dorthin abzurutschen, habe etwas abgenommen, wenn auch nicht überall. In den Bereichen Bildung, Gesundheit und Generationengerechtigkeit sei es vielerorts vorangegangen. Allerdings gebe es immer noch starkes Nord-Süd-Gefälle.

Spitzenreiter nach dem von der Stiftung errechneten Index für soziale Gerechtigkeit ...

