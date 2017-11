(Wiederholung)

DEUTSCHE BÖRSE - Der Vorstandsvorsitzende der Münchener HypoVereinsbank, Theodor Weimer, dürfte neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse werden. Nach FAZ-Informationen wird der Aufsichtsrat der Börse dies an diesem Donnerstag beschließen. (FAZ S. 17/Handelsblatt S. 30)

AUDI - Der wegen der Abgasaffäre in Untersuchungshaft sitzende frühere Audi-Manager Wolfgang Hatz hat nach Informationen von SZ, NDR und WDR drei Millionen Euro Kaution geboten, um freizukommen. Das Landgericht München I hat eine Haftbeschwerde von Hatz allerdings zurückgewiesen. (SZ S. 30)

ABN AMRO - ABN Amro will nach Jahren gedämpfter Aktivitäten im deutschen Firmenkundengeschäft wieder aufdrehen. Dabei setzt die niederländische Großbank vor allem auf ihre Stellung als Clearinghaus etwa im Energiegeschäft, auf ihre Expertise im Leasing und Factoring sowie im Bereich Asset-Based Lending, wie Stefan Meine, seit Jahresbeginn Head of Corporate Banking Deutschland, im Gespräch mit der Börsen- Zeitung erklärt. "Wir bieten nicht alles für jeden an", erklärt er. "Mit einem solchen Ansatz wären wir nicht fokussiert." Nach einem deutlichen Personalaufbau in den vergangenen Monaten beschäftigt ABN Amro bundesweit inzwischen 200 Mitarbeiter allein in den Geschäftsfeldern Asset- Based Lending und Corporate Banking. Mit dem Vorstoß nimmt die Konkurrenz auf einem ohnehin als hart umkämpft geltenden Markt nochmals zu. (Börsen-Zeitung S. 2)

