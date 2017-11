Siemens will die Belegschaft heute (Donnerstag) über die Pläne für einen massiven Stellenabbau in der Kraftwerks-Sparte informieren. Am Vormittag tritt der Wirtschaftsausschuss zusammen, um über die Zukunft der Produktion von Turbinen für Gas- und Dampfkraftwerke zu beraten. Dort droht angesichts der Energiewende in den nächsten Jahren ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...