Osnabrück (ots) - Klimagipfel: CDU-Wirtschaftrat warnt vor "Augenwischerei"



"Überstürzte Abschaltung von Kohlekraftwerken bezahlen letztlich die Verbraucher"



Osnabrück. Der CDU-Wirtschaftsrat hat mit Blick auf die UN-Klimakonferenz vor " Augenwischerei" gewarnt. "Es mag schön sein, wenn Deutschland als Klimaschutz-Vorreiter gelobt wird. Bezahlen müssen dies die Verbraucher", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Die deutschen Strompreise zählten zu den höchsten in Europa. Steiger warnte vor der " überstürzten Abschaltung von Kohlekraftwerken". Als Folge müsse bei Windflaute noch mehr Kohle-Strom aus Polen und Atom-Strom aus Frankreich zu überteuerten Preisen eingekauft werden. "Grotesk" sei dabei, dass deutsche Produzenten bei zu starkem Wind Strom-Überschüsse an die Nachbarn verschenkten.



