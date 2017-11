St. Gallen - Die Schweizer Einzelhandelsbranche hat einen neuen Supertanker. Auf einer Gesamtfläche von 65'000 m2, davon 46'000 m2 als Verkaufsfläche genutzt, eröffnete letzte Woche mit einiger Verspätung die Mall of Switzerland in Ebikon die Tore. Dieses schon eine gefühlte Ewigkeit lang geplante Projekt hat einen äusserst bewegten Werdegang hinter sich. Und es stand immer wieder auf der Kippe. Bis die Scheichs aus Abu Dhabi kamen. Die verhalfen dem Megaprojekt doch noch auf die Beine.

Über mehr Verkaufsfläche verfügt lediglich das Shoppi Tivoli in Spreitenbach, das es auf 78'376 m2 Verkaufsfläche bringt. Der anachronistisch anmutende Gigantismus muss sich nun behaupten. Spannung verspricht, ob pure Masse allein in einem schrumpfenden Markt die nötige Verdrängung erzeugt, um zu rentieren. Eins aber ist jetzt schon sicher. Der Wettbewerb verschärft sich weiter und für viele läuft der Countdown ums Überleben.

Ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Schweiz mit dem Centro Ovale in Chiasso bereits über eine sogenannte "Dead Mall" verfügt, versucht nun ein neuer, gigantischer Konsumtempel hierzulande Fuss zu fassen. Glasklar ist man in Ebikon auf der Jagd nach Marktanteilen. Wahrlich ein mutiges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass die Umsätze in Schweizer ShoppingCentern seit längerem rückläufig sind. Minus 3 Prozent 2015. Minus 1,9 Prozent 2016 und voraussichtlich auch im laufenden Jahr eine rote Zahl bei gut 70% der fast 200 Shopping-Center in der Schweiz mit über 5'000 m2 Fläche sprechen Bände. Der Markt gibt schlichtweg kaum mehr was her und der Wettbewerb wird immer härter. Für diesen Niedergang auf Raten ist die Stimmung in der Branche eigentlich noch recht gut, wovon ich mich letzte Woche am Retailforum 2017, dem jährlich stattfindenden Fachkongress für die Retail- und Shoppingcenterbranche einmal mehr selbst überzeugen konnte. Stagnation ist in der Branche mittlerweile der Normalfall und doch herrscht jedes Jahr Aufbruchsstimmung, streng nach der ...

