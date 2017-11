Liebe Leser,

die Befürchtung der Anleger in der vergangenen Woche, Nordex könnte es bei den Quartalszahlen in etwa genauso ergehen wie den Rivalen Vestas und Siemens-Gamesa, hat sich bewahrheitet. Der drittgrößte Windturbinenproduzent Deutschlands erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres einen fast um die Hälfte geringeren Gewinn von 28 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum Q1-Q3 2016 stand noch ein Reingewinn von 64 Mio. Euro in den Büchern. Das Problem: Eine Besserung ist auch in 2018 ... (David Iusow-Klassen)

