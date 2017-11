Der Unterhaltungskonzern hat im vergangenen Quartal sowohl weniger Umsatz als auch weniger Gewinn erzielt.Während das Geschäft mit Themenparks vorwiegend rund lief, schwächelte die Kabel- und TV-Sparte weiterhin. Gleichzeitig kündigte man jedoch an, eine weitere Star-Wars-Trilogie produzieren zu wollen. Disney hat inzwischen die Probleme erkannt und ist dabei, sich neu aufzustellen. Die aktuellen Gewinnschätzungen sehen für 2018 wieder einen Anstieg beim Gewinn je Aktie von 6,29 $ auf 6,57 $ vor. Das macht ein KGV von 15,8, was für den weltgrößten Medienkonzern nicht viel ist. Fazit: Wir empfehlen den Kauf in zwei Tranchen. Erstes Kauflimit 101,50 $, zweites Limit 90 $. Zielrichtung auf zwei bis drei Jahre dann 130 $.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionäürsbrief Nr. 46 vom 16.11.2017.



