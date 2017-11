FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1784 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1840 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatte der jüngste Höhenflug des Euro vorerst ein Ende gefunden, nachdem die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1861 Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit etwa einem Monat. Im weiteren Tagesverlauf könnten US-Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Am Nachmittag werden unter anderem Daten zur amerikanischen Industrieproduktion veröffentlicht./jkr/jha/

