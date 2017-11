FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach fünf Verlusttagen in Folge zeichnet sich für den Dax am Donnerstag eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 013 Punkte und damit 0,28 Prozent über seinem Schlusskurs am Mittwoch.

In der vergangenen Woche hatte der Dax seine Rally mit einem Rekordhoch bei 13 525 Punkten gekrönt, bevor die Anleger auf Gewinnmitnahmen setzten. Belastet hatte dabei unter anderem der wiedererstarkte Euro. Am Mittwoch war der Index im Verlauf auf den tiefsten Stand seit Ende September gefallen, berappelte sich dann aber.

Die Vorgaben aus Übersee liefern nun moderate Unterstützung. An der Wall Street erholte sich der Future auf den Dow Jones Industrial seit dem Xetra-Vortagesschluss leicht und an der japanischen Börse ging es im späten Handel nach oben.

Die Blicke sind am Donnerstag auf Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone gerichtet. In den USA stehen der Philly-Fed-Index und die Industrieproduktion auf der Agenda. Die Daten könnten beim Euro-Wechselkurs für Bewegung sorgen./mis/jha/

ISIN DE0008469008

