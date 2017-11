Die Gespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition gehen in die entscheidende Phase - und die Parteien haben noch einige Differenzen zu überwinden. Arbeitgeber und Handwerk warnen derweil vor zu hohen Sozialabgaben.

Union, FDP und Grüne ziehen mit immer noch massiven Differenzen in den Endspurt der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition. Vor der geplanten letzten Runde am Donnerstag zeigten sich viele Beteiligte skeptisch. Es werde keine Koalition um jeden Preis geben, sagte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn der "Passauer Neuen Presse". CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte, es brauche noch einen ziemlichen Sprung nach vorne. Auch Grünen-Politikerin Claudia Roth sah noch viele Baustellen.

In der Nacht zu Freitag soll der Knoten durchschlagen werden. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Thomas Strobl, mahnte zum geplanten Ende der Gespräche Ordnung sowie konzentriertes Arbeiten an. Niemand könne an Neuwahlen interessiert sein. "Das wäre ein Konjunkturprogramm für die rechten Populisten", sagte ...

