Schlieren (Zürich), Schweiz, 16. November 2017

Kuros kündigt Änderungen im Management an

Kuros Biosciences AG gibt heute bekannt, dass Dr. Joost de Bruijn mit Wirkung per 4. Dezember 2017 zum Chief Executive Officer (CEO) befördert wird. Dr. de Bruijn ist Mitbegründer und derzeitiger Geschäftsführer von Kuros Biosciences BV (vormals bekannt als Xpand Biotechnology BV), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kuros. Dr. Ivan Cohen-Tanugi hat sich entschieden, als CEO und Mitglied des Verwaltungsrates zurückzutreten. Er wird Dr. de Bruijn in dieser Übergangsphase uneingeschränkt unterstützen. Darüber hinaus wird Kuros' Gründungs-CEO und derzeitiger Präsident, Didier Cowling, aus der Geschäftsleitung zurücktreten, um als Senior Advisor des CEO und weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrates zu dienen.

Im Verlauf des Jahres 2017 hat Kuros mit seinem Hauptprogramm MagnetOs, einem neuen osteoinduktiven orthobiologischen Produkt, bedeutende Fortschritte gemacht. So wurde das Produkt 2017 in den USA und in Europa für den kommerziellen Verkauf genehmigt. Derzeit bereitet das Unternehmen die Markteinführung vor.

Dr. Christian Itin, Präsident des Verwaltungsrates, kommentierte: «Wir begrüssen Joost als neuen CEO von Kuros und freuen uns auf seine Führungsrolle im Unternehmen. Mit seinen umfassenden Kenntnissen unserer Schlüsselprodukte und des orthobiologischen Marktes ist er sehr gut positioniert, das Unternehmen in die nächste Phase zu führen.»

Dr. Joost de Bruijn erklärte: «Ich freue und fühle mich geehrt, dass der Verwaltungsrat mich zum CEO ernannt hat. Mit MagnetOs und KUR-111/KUR-113 haben wir ein grosses Potential, ein hervorragendes orthobiologisches Unternehmen aufzubauen. Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich darauf, unsere Produkte auf den Markt zu bringen und Mehrwert für Patienten und Aktionäre zu schaffen.»

Dr. Christian Itin fügte hinzu: «Wir danken Dr. Ivan Cohen-Tanugi für sein Engagement während des Übergangsjahres, das von Produktzulassungen geprägt war, und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft. Insbesondere dankt der Verwaltungsrat auch Didier Cowling für sein wertvolles Engagement für das Unternehmen als Geschäftsführer seit der Gründung von Kuros und für seine Unterstützung, das Unternehmen der Kommerzialisierung seiner Produkte näher zu bringen.»

Über Joost de Bruijn

Dr. Joost de Bruijn gründete 2005 die Xpand Biotechnology BV und war seitdem Geschäftsführer. Er ist Professor für Biomaterialien an der Queen Mary University in London (seit 2004) und Professor für Regenerative Medizin und Entrepreneurship an der Universität Twente in den Niederlanden (seit 2011). Im Jahr 2007 gründete er Progentix Orthobiology, das 2009 eine exklusive Entwicklungsvereinbarung mit NuVasive über eine neue Familie von Calciumphosphat-synthetischen Knochenersatzprodukten unterzeichnete. Vor der Gründung von Xpand war er sieben Jahre lang Forschungsdirektor für Knochen IsoTis. Während dieser Zeit spezialisierte er sich auf Technologien zur Knochentechnologie, die zur klinischen Anwendung kamen. Dr. de Bruijn hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Wissenschaft und der Life Science Industrie. Er hat 165 Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und ist Erfinder von 24 Patentfamilien. Dr. de Bruijn ist wissenschaftlicher Redakteur und Gutachter für zahlreiche internationale Biomaterialien, Tissue Engineering und regenerative Medizin Journalisten. Er promovierte 1993 an der Universität Leiden.

