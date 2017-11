Moneycab: Herr Huber, nach einer langen Karriere als Compliance-Experte bei grossen Banken, zuletzt elf Jahre bei der Credit Suisse, haben Sie als Mitgründer von Apiax in die Startup-Szene gewechselt. Wie gross war der Kulturschock, was ist die bedeutendste Veränderung für Sie

Ralf Huber: Einen Kulturschock gab es für mich nicht, der grösste Unterschied liegt darin, was mit einem fokussierten und erfahrenen Team in sehr kurzer Zeit erreicht werden kann. Während in vielen Grossunternehmen administrative Prozesse einen bedeutenden Teil der Arbeitszeit in Beschlag nehmen, agieren wir als Startup sehr agil. Dies ist eine der Freiheiten, die ich auch bewusst gesucht habe.

Ihre drei Mitgründer kommen von Appway, einem sehr erfolgreichen IT-Unternehmen. Wie definiert sich Apiax, eher als ein IT-Unternehmen oder als eine Legal- und Compliance-Expertin?

Der Schlüssel zum Erfolg von Apiax und von RegTech-Lösungen ganz generell liegt in der Kombination. Juristen, welche typischerweise in Legal- und Compliance-Bereichen arbeiten, bringen tendenziell weniger Affinität zu Technik und Prozessen mit. Das liegt unter anderem am Fokus der heutigen juristischen Ausbildung. Gleichzeitig mangelt es IT-Spezialisten häufig am Verständnis für komplexe regulatorische Sachverhalte. Es braucht also beides, IT-Knowhow und juristische Expertise.

Mit der PSD2-Verordnung (Payment Services Directive) verpflichtet die EU Banken, Drittanbietern Zugang zu ihren Konten- und Zahlungsdaten zu gewähren, in der Schweiz intensiviert sich die Diskussion um das Open Banking (API Banking). Was bedeutet das für die Banken, was haben sie zu verlieren, was können sie gewinnen?

Das Thema Open Banking und die damit verbundene Schnittstellen-Thematik - primär APIs - haben sehr viele Facetten. Banken können aus immer mehr Anbietern auswählen und spezifische, auf sie zugeschnittene Lösungen als Service beziehen. Das erhöht die Flexibilität und verringert die Kosten, weil nicht mehr jede Bank selbst eine Lösung entwickeln muss. Mit den digitalen cross-border Regeln bieten wir genau einen solchen Service an und helfen damit unseren Kunden, die Kosten für Compliance zurückzufahren und gleichzeitig auch die Compliance-Risiken zu reduzieren.

Ein anderer Aspekt von Open Banking geht vom Bedürfnis vieler Kunden aus, Bankdienstleistung künftig vermehrt über digitale Kanäle zu beziehen. Hier werden wir FinTechs und andere Anbieter sehen, welche beabsichtigen, den etablierten Playern den Kanal zum Kunden streitig zu machen. Diese Entwicklung wird durch PSD2 beschleunigt werden, da diese Verordnung die Banken verpflichten wird, solchen Anbietern über eine API Zugriff auf Bankinformationen zu gewähren. Auch wenn es sich um eine europäische Regulierung handelt, ist es für Schweizer Banken umso wichtiger, sich bereits heute auf diese Entwicklung vorzubereiten und das Thema API ernst zu nehmen.

Mit Apiax wollen Sie den Banken die gesamten Regulierung- und Compliance-Vorschriften digital als Dienst aus der Cloud zur Verfügung stellen. Was sind dabei die grössten Herausforderungen?

Legal- und Compliance-Regeln werden heute bei den meisten Finanzinstituten vollständig manuell verwaltet. Deshalb ist nach wie ...

