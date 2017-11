FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Euroshop haben am Donnerstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen an ihren Vortages-Erholungsversuch angeknüpft. Sie stiegen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) um 2,34 Prozent auf 32,34 Euro.

Analyst Erik Salz von der Bank JPMorgan sah in den Neunmonatszahlen des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestors in einer ersten Einschätzung keine Überraschungen. Vor dem Hintergrund gestiegener Umsätze und Gewinne hatte der MDax -Konzern seine Jahresprognose bestätigt.

Die Papiere der Deutschen Euroshop standen in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck. Im Jahresverlauf haben sie mehr als 18 Prozent verloren, was einen der letzten Plätze im Index der mittelgroßen Werte bedeutet./mis/jha/

ISIN DE0007480204

AXC0061 2017-11-16/07:59