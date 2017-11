In der Automatisierung geht der Trend zunehmend weg von in ihrer Flexibilität eingeschränkten proprietären Geräten wie beispielsweise einer SPS und hin zum Industrie-PC (IPC). Die Gründe dafür sind zahlreich. Jedoch hat das Entstehen von Industrie-4.0-Anwendungen und insbesondere des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) diese Entwicklung beflügelt. Flexible Hardware-Schnittstellen, offene Software-Architekturen und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis sind nur einige der Vorteile, die der IPC bietet. Jedoch muss der Industrie-PC im Gegensatz zu konventionellen PCs den anspruchsvollen Umgebungen im Produktionsumfeld trotzen. Dazu zählen ein erweiterter Temperaturbereich, Vibrationsfestigkeit und der Schutz gegen Staub und andere Verschmutzungen.

Entsprechend ausgerüstete IPCs bilden die Grundlage einer modularen Netzwerk-Struktur, in der die Daten aller Maschinen, Sensoren und Steuerungen zusammenlaufen und gespeichert, weiterverarbeitet sowie analysiert werden können. Der Einsatz der Industrie-Computer bietet darüber hinaus zusätzliche Vorteile, welche die Handhabung und Verwaltung der gesamten Infrastruktur weiter erleichtern. Zum einen ist dies die Möglichkeit, beliebige Feldbus-Protokolle zu verwenden und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...