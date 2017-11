DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

CDU, CSU, FDP und Grüne kommen bei den Sondierungen über eine Jamaika-Koalition kaum vom Fleck. In der Nacht zum Donnerstag beendeten die vier Parteien Gesprächsrunden zu den Themen Steuern und Finanzen sowie Klima- und Energiepolitik ohne Durchbruch. Auch bei Verkehr und Migration bleiben große Differenzen. Die Zeit für Kompromisse läuft ab: Am Donnerstag ist offiziell die letzten Sondierungsrunde angesetzt, die sich bis in die Nacht zum Freitag ziehen dürfte. "Es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika", sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki nach den Gesprächen in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. "Es ist fast alles wieder streitig." Auf die Frage, ob am Donnerstag eine Einigung möglich sei, antwortete er: "Die Frage kann ich nicht beantworten." Etwas zuversichtlicher klang FDP-Chef Christian Lindner, der von Fortschritten in der Finanzpolitik sprach. Mit Blick auf Kubickis Sturmwarnung sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter: "Der Hurrikan kommt daher, dass sich beim Klima so wenig tut." Das Grünen-Spitzenduo Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt gab sich beim Verlassen des Sitzungsorts zugeknöpft. Die Ökopartei dringt vor allem auf einen schnellen Ausstieg aus der Kohleenergie, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Union und FDP lehnen eine rasche Abschaltung der Kohlekraftwerke ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

09:15 GB/Prudential plc, Interim Management Statement 9 Monate, London

09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate, München

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville

18:00 FR/Vivendi SA, Ergebnis 9 Monate, Paris

Im Laufe des Tages:

DE/Siemens AG, Vorstandsmitglied Kugel informiert Wirtschaftsausschuss über Stellenabbau in der Kraftwerkssparte, München

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: +1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 239.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +24,0 zuvor: +27,9 14:30 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,4% zuvor: 76,0%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 3,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 im Gesamtvolumen von 4,0 bis 5,0 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2020 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Volumen von 2,5 Mrd GBP 10:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2021 Auktion 0,25-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.571,70 0,26 Nikkei-225 22.351,12 1,47 Schanghai-Composite 3.406,30 0,11 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.976,37 -0,44 DAX-Future 12.957,00 -0,64 XDAX 12.959,65 -0,64 MDAX 26.161,19 -0,75 TecDAX 2.458,03 -1,34 EuroStoxx50 3.545,72 -0,30 Stoxx50 3.127,41 -0,39 Dow-Jones 23.271,28 -0,59 S&P-500-Index 2.564,62 -0,55 Nasdaq-Comp. 6.706,21 -0,47 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,80 +38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit erneuter Schwäche an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag. "Der US-Markt ist gestern wie befürchtet am Widerstand gescheitert, dass dürfte dort den Abwärtstrend noch beschleunigen", sagt ein Händler mit Blick auf den S&P-500. Europäische Aktien würden dann erst recht abverkauft werden. Auch aus Asien kommen nur gemischte Signale und der Euro notiert weiter nur knapp unter 1,18 Dollar. Der DAX dürfte an der 13.000er-Marke abprallen und weiter fallen. Wahrscheinlich sei ein Bodenbildungsversuch erst um 12.800 Punkte. Nachrichtlich im Blick stehen die Autohersteller, da die Pkw-Neuzulassungen für Oktober vom Branchenverband Acea anstehen. Vor allem blicken Teilnehmer aber auf die diversen Inflationsdaten. Im Fokus stehen dazu weiterhin die diversen Notenbanker auf der Euro Finance Week in Frankfurt. Und selbst Politiker sind diesmal am Blick. Denn am Donnerstag tagt die letzte Sondierungsrunde für eine mögliche Jamaika-Koalition.

Rückblick: Der feste Euro setzte die europäischen Börsen am Mittwoch zeitweise heftig unter Druck. Erst als die Gemeinschaftswährung am Nachmittag deutlich von ihren Tageshochs zurückkam, verringerten die Kurse ihre Verluste. Beobachter nannten auch die US-Verbraucherpreise als Grund für die Erholung der Börsen. Diese waren im Oktober nur im erwarteten Rahmen gestiegen, was die Angst vor zu heftigen Zinserhöhungen aus dem Markt genommen habe. Finanzwerte in Europa erholten sich auf breiter Front. Spanische Banken wie Santander oder Caixabank legten bis zu 1,4 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Deutsche Bank machten im Tagesverlauf Verluste von zeitweise etwa 3 Prozent wett und schlossen 1,9 Prozent höher. Ursache für den Stimmungsumschwung war die Nachricht, dass Finanzinvestor Cerberus eine 3-prozentige Beteiligung an der Bank vermeldete. Commerzbank kletterten 1,8 Prozent, Deutsche Börse ebenfalls um 1,8 Prozent. Bei Henkel dauerten die Verkäufe jedoch an und drückten die Aktie um 1,6 Prozent. Lanxess und K+S verzeichneten nach schwachen Zahlen Kursverluste von 3,1 Prozent bzw 5,1 Prozent. Airbus stiegen dagegen um 2,6 Prozent dank des größten Auftrages der Unternehmensgeschichte: Der US-Finanzinvestor Indigo Partners hat eine Absichtserklärung über den Kauf von 430 Flugzeugen unterzeichnet, was einem Listenpreis von fast 50 Milliarden Dollar entspricht. Hapag-Lloyd sprangen um über 13 Prozent nach starken Quartalszahlen. Im TecDAX stiegen S&T um 5,3 Prozent, obwohl der IT-Dienstleister das Kapital erhöht hat. Ein Großauftrag für SLM Solutions trieb die Aktie des Herstellers von 3D-Druckern um 4,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei den Einzelwerten waren nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz Deutsche Euroshop nach Zahlen gesucht. Die Aktie rückte um 1,5 Prozent vor. Dagegen brachen Va-Q-tec mit einer gesenkten Prognose um 8 Prozent ein.

USA / WALL STREET

Leichter - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte einen weiteren Dämpfer erhalten. Bereits die Vorgaben aus Europa und Asien waren klar negativ. Neben wachsenden Zweifeln am Zustandekommen der US-Steuerreform habe auch der jüngste Rückgang der Ölpreise die Risikobereitschaft der Anleger vermindert, berichteten Händler. Aktien von IBM gaben nach, nachdem die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett ihre Beteiligung an dem Konzern reduziert hat. Die Anteile an Apple, Monsanto und Synchrony Financial hat Berkshire hingegen aufgestockt. IBM verloren 1,2 Prozent. Apple fielen um 1,3 Prozent, Monsanto sanken um 0,6 Prozent, Synchrony büßten 0,1 Prozent ein. Ferner hat George Soros Anteile an Twitter und Facebook verkauft und dafür Aktien von Time Warner und Comcast erworben. Twitter gaben um 0,7 Prozent nach und Facebook fielen um 0,1 Prozent. Time Warner verbilligten sich um 0,2 Prozent. Comcast zeigten sich 0,9 Prozent fester.Boeing rückten mit einem Großauftrag um 0,4 Prozent vor. Flydubai wird bis zu 225 weitere Maschinen des Typs 737 Max 8 bestellen, der Listenpreis beläuft sich auf 27 Milliarden Dollar. Target fielen um knapp 10 Prozent. Zwar haben Gewinn und Umsatz des Einzelhändlers im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Doch dafür enttäuschte der Ausblick auf das aktuelle Quartal.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1793 +0,2% 1,1769 1,1797 EUR/JPY 133,20 +0,3% 132,86 133,45 EUR/CHF 1,1663 +0,2% 1,1645 1,1680 GBP/EUR 1,1178 -0,0% 1,1191 1,1159 USD/JPY 112,94 +0,1% 112,88 113,13 GBP/USD 1,3183 +0,1% 1,3173 1,3166

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 01:35 ET (06:35 GMT)

Der Euro notiert zu Beginn des europäischen Handels knapp unter der Marke von 1,18 Dollar seitwärts. Während den Dollar weiterhin die Unsicherheiten rund um die geplante US-Steuerreform belasten, profitiert die Gemeinschaftswährung von den zuletzt starken Konjunkturdaten aus der Eurozone. Vor allem blicken Teilnehmer aber auf die Inflationsdaten. Höhere Inflationsraten könnten Druck auf die Notenbanken zu größeren Zinserhöhungen ausüben. So veröffentlicht die Eurozone am Vormittag ihre Oktober-Verbraucherpreise.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,40 55,33 +0,1% 0,07 -2,9% Brent/ICE 62,01 61,87 +0,2% 0,14 +5,7%

Die Ölpreise tendierten leichter, nachdem am Dienstagabend der US-Branchenverband API überraschend einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Die Verluste wurden aber mit den offiziellen Bestandsdaten der US-Regierung am Mittwoch vermindert. Die Zunahme der Rohöl-Bestände fiel bei diesen Daten deutlich geringer aus als im API-Bericht gemeldet. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI sank um 0,7 Prozent auf 55,33 Dollar. Im asiatischen Handel zeigten sich die Ölpreise kaum verändert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,14 1.278,40 -0,0% -0,26 +11,0% Silber (Spot) 16,99 17,00 -0,1% -0,01 +6,7% Platin (Spot) 932,00 932,00 0% 0 +3,1% Kupfer-Future 3,05 3,05 -0,1% -0,00 +20,9%

Gold gab mit der leichten Dollar-Erholung im Tagesverlauf die Gewinne wieder ab. Die Feinunze verharrte bei 1.279 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BRITISCHE BANKEN

Die großen britischen Banken zeigen sich nach Ansicht der Ratingagentur Standard & Poor's trotz der schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Brexit-Votum und der schwierigen Verhandlungen mit der EU widerstandsfähiger.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve von Boston, Eric Rosengren, favorisiert eine Zinserhöhung im Dezember. Sollte die Wirtschaft sich wie erwartet entwickeln, werde dies wahrscheinlich notwendig werden. Es sei ziemlich wahrscheinlich, dass die Arbeitslosigkeit unter 4 Prozent falle, was vermutlich die Inflation und die Asset-Preise treiben dürfte. Rosengren sprach in der Northeastern University in Boston. Er ist gegenwärtig nicht stimmberechtigt im Offenmarktauschuss der US-Notenbank.

KOHLEAUSSTIEG DEUTSCHLAND

Das Bundeswirtschaftsministerium distanziert sich von einer eigenen Analyse zum Kohleausstieg, mit der die Grünen in den Sondierungsgesprächen für ihre Positionen trommeln. Es sei im Haus und mit der Hausleitung nicht abgestimmt, so eine Ministeriumssprecherin. In der Einschätzung im Namen des Hauses wird argumentiert, dass Deutschland bis 2020 Braunkohlekraftwerke mit einer Leistung von 7 Gigawatt stilllegen könnte, ohne Stromausfälle zu riskieren. Das wären etwa 15 Kraftwerke. Die Grünen wollen in den nächsten drei Jahren 20 Kraftwerke vom Netz nehmen, damit Deutschland die ehrgeizigen Klimaschutzziele erreichen kann. Union und FDP haben der Ökopartei bisher zehn Kraftwerke angeboten, was Parteichefin Simone Peter aber als nicht ausreichend zurückgewiesen hat.

DEUTSCHE EUROSHOP

Die Ertragskennziffer Funds from Operations (FFO) verbesserte sich in den ersten neun Monaten um fast 15 Prozent auf 107,6 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 6,7 Prozent auf 140,2 Millionen Euro, der Konzerngewinn legte um 18,1 Prozent auf 85,2 Millionen Euro zu. Für das Gesamtjahr stellt die Deutsche Euroshop weiter einen Umsatz zwischen 216 Millionen und 220 Millionen Euro und EBIT von 187 bis 191 Millionen Euro in Aussicht. Der FFO soll 140 bis 143 Millionen bzw. je Aktie zwischen 2,42 und 2,46 Euro erreichen. Das Unternehmen will zudem für 2017 eine um 5 Cent höhere Dividende von 1,45 Euro zahlen.

SCHALTBAU

Der Verkehrstechnikkonzern muss Wertberichtigungen wegen seiner hundertprozentigen Tochter Albatros vornehmen. Weil die Tochtergesellschaft zum Verkauf gestellt werde, gelten für sie neue Bewertungsmaßstäbe, teilte das Unternehmen mit. Diese seien teilweise bereits im Abschluss zum 30. September enthalten.

VA-Q-TEC

hat trotz guter Geschäfte in den ersten neun Monaten des Jahres die Prognose gesenkt. Aus verschiedenen operativen Gründen seien Umsätze im unteren einstelligen Millionenbereich ins Geschäftsjahr 2018 verschoben worden oder gar ausgefallen, teilte der Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und Kühlkettenlogistik mit.

CISCO

hat in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Während der Gewinn zulegte, verbuchte der Konzern allerdings erneut einen sinkenden Umsatz. Es war der achte Rückgang in Folge.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 01:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.