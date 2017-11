Die Privatbank Berenberg hat Wirecard mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Zahlungsabwickler sei innovativ und dürfte die organische Wachstumsrate von mehr als 20 Prozent auch in den kommenden Jahren beibehalten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer Studie vom Donnerstag.

