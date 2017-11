Der Dax dürfte am Donnerstag wieder etwas Boden gut machen. Banken und Broker erwarten den Leitindex leicht im Plus. Am Mittwoch hatte der Dax 0,4 Prozent verloren und war mit 12.976 Punkten unterhalb der der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten aus dem Handel gegangen.

