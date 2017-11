Zürich - Das Bezahlen mit dem Smartphone kommt im Schweizer Detailhandel langsam in Mode: 17% der Kundschaft verwenden dies bereits, beinahe noch einmal so viele wollen es bald ausprobieren. Allerdings sind die mit Twint oder Apple Pay erzielten Umsätze nach wie vor sehr niedrig. Weiter zeigt die neue Studie "Smartphone statt Portemonnaie?" des Beratungsunternehmens Deloitte, dass die Schweizer beim Einkauf ihre Produkte gerne selbst scannen und am Automaten bezahlen. Über zwei Drittel nutzen dies, über ein Fünftel sogar bei jedem Einkauf.

Neue digitale Technologien haben dazu geführt, dass sich die Kundschaft von Migros, Coop, Ikea und Co. heute anders verhält also noch vor zehn Jahren. So wird immer mehr im Netz eingekauft: Seit 2010 ist der Online-Umsatz im Schweizer Detailhandel um beinahe die Hälfte gestiegen. Zudem kauft fast niemand mehr ohne Online-Unterstützung: Gemäss einer Deloitte-Befragung vom Sommer benützen 83% der Verbraucher in der Schweiz das Smartphone oder den Laptop für ihre Einkäufe, und zwar vor, während oder nach dem Ladenbesuch. Die Grenze zwischen Online- und Offline-Kunden verschwimmt.

Die Digitalisierung hat auch den Einsatz der Zahlungsmittel verändert: Im Jahr 2000 gingen rund drei Viertel des Umsatzes an stationären Verkaufspunkten auf Bargeld zurück, 2016 lag dieser Wert noch bei knapp der Hälfte. Obwohl in der Schweiz immer noch viel häufiger Noten und Münzen an der Kasse zum Einsatz kommen als in den USA oder auch in Schweden - wo man bereits die bargeldlose Wirtschaft anpeilt - zeigt der Trend in dieselbe Richtung: weg vom Bargeld und hin zu Karten und neuen digitalen Zahlungsmitteln.

Bezahlen mit der App

Seit einigen Jahren kann in der Schweiz an immer mehr Verkaufsstellen über eine App direkt mit dem Smartphone bezahlt werden. Gemäss der aktuellen Umfrage bei 1000 Konsumenten in der Schweiz machen 17% der Konsumenten dies zumindest gelegentlich. "Die Nutzungsquote erscheint sehr hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass der Anteil von Mobile Payment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...