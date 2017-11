DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Netzwerkausrüster Cisco Systems hat in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Während der Gewinn zulegte, verbuchte der Konzern allerdings erneut einen sinkenden Umsatz. Es war der achte Rückgang in Folge. Der Gewinn stieg um 3 Prozent auf 2,39 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Sonderposten verdiente Cisco 61 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 60 Cent gerechnet. Der Umsatz sank um 1,7 Prozent auf 12,14 Milliarden Dollar. Hier hatten die Beobachter mit 12,11 Milliarden gerechnet. Cisco hatte bereits vor drei Monaten vor einem weiteren Umsatzrückgang gewarnt und den Gewinn je Aktie auf 59 bis 61 Cent beziffert. Für das laufende zweite Quartal erwartet Cisco einen bereinigten Gewinn von 0,58 bis 0,60 Dollar je Aktie. Analysten rechneten bislang mit 0,58 Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 239.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +24,0 zuvor: +27,9 14:30 Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,4% zuvor: 76,0%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.571,70 +0,26% Nikkei-225 22.351,12 +1,47% Hang-Seng-Index 29.053,84 +0,70% Kospi 2.533,53 +0,61% Shanghai-Composite 3.403,16 +0,02% S&P/ASX 200 5.943,50 +0,16%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Nach den jüngsten, vor allem von Gewinnmitnahmen initiierten Einbußen an den Börsen in Ostasien und Australien, kommt es dort zu einer Gegenbewegung - vor allem in Tokio, wo der Nikkei-Index sechs Tage in Folge Verluste einfuhr. In Hongkong kommt Unterstützung von gut ausgefallenen Geschäftszahlen des Schwergewichts Tencent, dessen Kurs auch im Vorfeld schon gestiegen war. Für Tencent geht es um 2,3 Prozent nach oben. Der Technologiekonzern berichtete am Mittwoch nach Handelsschluss einen Gewinnanstieg im dritten Quartal von 70 Prozent und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Für Gesprächsstoff und etwas Ernüchterung in Hongkong sorgt das Börsendebüt des Online-Autohändlers Yixin, an dem unter anderem auch Tencent beteiligt ist. Die Aktie war 559-fach überzeichnet gewesen und zu 7,70 Hongkong-Dollar ausgegeben worden. Nach anfänglichen Kursen von über 10 Hongkong-Dollar hat sich die Stimmung inzwischen deutlich beruhigt und das Papier wird mit 8,36 Hongkong-Dollar gehandelt, 8 Prozent über dem Ausgabekurs. In Sydney schnellten Santos um 13 Prozent nach oben auf 4,95 Austral-Dollar, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, bereits im August ein Übernahmeangebot des Wettbewerbers Harbour Energy von 4,55 Austral-Dollar zurückgewiesen zu haben. Laut einem Bericht soll Harbour an einem erhöhten Gebot von 5,30 Austral-Dollar arbeiten.

US-NACHBÖRSE

Cisco Systems legten auf Nasdaq.com nach dem Quartalsausweis um 5,7 Prozent zu. Cisco übertraf in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen. Netapp verteuerten sich um 11,3 Prozent nach übertroffenen Gewinn- und Umsatzerwartungen. Auch mit seinem Ausblick stellte Netapp die Expertenschätzungen in den Schatten. Twenty-First Century Fox gaben um 1,1 Prozent nach, nachdem sich die Hauptversammlung des Medienkonzerns gegen den Vorschlag einer Beendigung der Aktiennotierung in zwei Klassen ausgesprochen hatte. Dies hätte Rupert Murdoch und seiner Familie mutmaßlich mehr Einfluss beschert. Gesunkene flächenbereinigte Umsätze lasteten auf dem Kurs von L Brands. Die Aktie gab um 3,9 Prozent nach. RH, ehemals Restoration Hardware, schossen um 15,8 Prozent nach oben. Der Innenausstatter hatte seine Projektionen für das dritte Quartal und für 2018 erhöht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.271,28 -0,59 -138,19 17,75 S&P-500 2.564,62 -0,55 -14,25 14,55 Nasdaq-Comp. 6.706,21 -0,47 -31,66 24,58 Nasdaq-100 6.258,36 -0,56 -35,28 28,68 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 848 Mio 841 Mio Gewinner 1.046 1.216 Verlierer 1.910 1.765 Unverändert 122 97

Leichter - Neben negativen Vorgaben aus Europa und Asien belastetet erneut Zweifel am Zustandekommen der US-Steuerreform in der von US-Präsident Donald Trump geplanten Form. Für Zurückhaltung sorgte daneben der Rückgang der Ölpreise. Boeing rückten mit einem Großauftrag um 0,4 Prozent vor. Flydubai wird bis zu 225 weitere Maschinen des Typs 737 Max 8 bestellen, der Listenpreis beläuft sich auf 27 Milliarden Dollar. Target fielen um knapp 10 Prozent. Zwar übertrafen Gewinn und Umsatz des Einzelhändlers im dritten Quartal die Erwartungen, doch dafür enttäuschte der Ausblick. IBM gaben um 1,2 Prozent nach, nachdem die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett ihre Beteiligung an dem Konzern im dritten Quartal reduziert hat. Die Anteile an Apple, Monsanto und Synchrony Financial hat Berkshire hingegen aufgestockt. Apple fielen um 1,3 Prozent, Monsanto sanken um 0,6 Prozent, Synchrony büßten 0,1 Prozent ein. Ferner hat George Soros Anteile an Twitter und Facebook verkauft und dafür Aktien von Time Warner und Comcast erworben. Twitter gaben um 0,7 Prozent nach und Facebook fielen um 0,1 Prozent. Time Warner verbilligten sich um 0,2 Prozent. Comcast zeigten sich 0,9 Prozent fester.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,68 -1,2 1,69 47,3 5 Jahre 2,04 -2,3 2,06 11,2 7 Jahre 2,21 -4,4 2,25 -4,0 10 Jahre 2,33 -4,6 2,37 -11,8 30 Jahre 2,77 -6,6 2,83 -30,2

Anleihen profitierten angesichts der jüngsten Schwäche bei Aktien von der Suche nach Sicherheit. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger Schuldtitel kräftig um 5 Basispunkte auf 2,33 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:59 % YTD EUR/USD 1,1800 +0,3% 1,1769 1,1811 +12,2% EUR/JPY 133,38 +0,4% 132,86 133,46 +8,5% EUR/GBP 0,8952 +0,2% 0,8936 0,8967 +5,0% GBP/USD 1,3180 +0,1% 1,3173 1,3171 +6,8% USD/JPY 113,05 +0,1% 112,88 113,00 -3,3% USD/KRW 1101,04 -0,5% 1106,72 1112,11 -8,8% USD/CNY 6,6315 +0,1% 6,6235 6,6338 -4,5% USD/CNH 6,6331 -0,0% 6,6352 6,6384 -4,9% USD/HKD 7,8085 +0,0% 7,8065 7,8059 +0,7% AUD/USD 0,7594 +0,1% 0,7584 0,7582 +5,2% NZD/USD 0,6861 -0,2% 0,6872 0,6878 -1,2%

Der Euro behauptete die kräftigen Gewinne vom Vortag. Zwischenzeitlich stieg er noch weiter, weil in Frankreich die Verbraucherpreise im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegen waren. Das verstärkte das positive Konjunkturbild der Eurozone, nachdem am Vortag das deutsche BIP unerwartet stark ausgefallen war und den Euro angetrieben hatte. Am Mittwoch lief der Euro in der Spitze bis auf 1,1860 Dollar, gab aber nach neuen US-Konjunkturdaten die Tagesgewinne wieder ab. Am Ende lag er bei knapp unter 1,18 Dollar. Von ihrem Ruf als sicherer Hafen profitierte derweil die japanische Währung. Der Dollar fiel auf 112,83 Yen und kostete damit etwa einen halben Yen weniger als am Dienstag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,39 55,33 +0,1% 0,06 -2,9% Brent/ICE 62,03 61,87 +0,3% 0,16 +5,7%

Die Ölpreise tendierten leichter, nachdem am Dienstagabend der US-Branchenverband API überraschend einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Die Verluste wurden aber mit den offiziellen Bestandsdaten der US-Regierung am Mittwoch vermindert. Die Zunahme der Rohöl-Bestände fiel bei diesen Daten deutlich geringer aus als im API-Bericht gemeldet. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI sank um 0,7 Prozent auf 55,33 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,00 1.278,40 -0,0% -0,40 +11,0% Silber (Spot) 17,00 17,00 -0,0% -0,00 +6,7% Platin (Spot) 931,60 932,00 -0,0% -0,40 +3,1% Kupfer-Future 3,05 3,05 -0,2% -0,01 +20,7%

Gold gab mit der leichten Dollarerholung im Tagesverlauf Gewinne wieder ab. Die Feinunze verharrte bei 1.279 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von Boston, Eric Rosengren, favorisiert eine Zinserhöhung im Dezember. Sollte die Wirtschaft sich wie erwartet entwickeln, werde eine solche Aktion wahrscheinlich notwendig werden. Es sei ziemlich wahrscheinlich, dass die Arbeitslosigkeit unter 4 Prozent falle, was vermutlich die Inflation und die Asset-Preise treiben dürfte.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Die Arbeitslosenquote in Australien ist im Oktober erneut gesunken auf eine saisonal bereinigte Quote von 5,4 nach zuletzt 5,5 Prozent. Damit setzte sich das Beschäftigungswachstum fort, das bereits seit einem Jahr anhält. Ökonomen hatten mit 5,5 Prozent eine etwas höhere Arbeitslosenquote erwartet.

AMTRAK

Die US-Eisenbahngesellschaft Amtrak hat dank einer Rekordzahl an Passagieren sowie eines Rekordumsatzes im abgelaufenen Geschäftsjahr den kleinsten operativen Verlust seit Jahrzehnten verbucht. Er belief sich auf 194 Millionen US-Dollar.

PROCTER & GAMBLE

Der aktivistische Investor Nelson Peltz hat vorläufig sein Ziel erreicht, einen Sitz im Board von Procter & Gamble zu ergattern. Der Konsumgüterkonzern erlitt damit eine peinliche Schlappe, nachdem er vor einiger Zeit verkündet hatte, die Attacke des Investors abgewehrt zu haben. In einer Neuauszählung der vor einem Monat auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen zur Besetzung des Postens erzielte Peltz nun einen hauchdünnen Vorsprung.

