IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: QYOU India feiert Premiere auf Tata Sky und meldet Partnerschaft mit Pocket Aces

QYOU India feiert Premiere auf Tata Sky und meldet Partnerschaft mit Pocket Aces

- Die Kanäle FilterCopy, Dice Media und Gobble von Pocket Aces zum Premiere-Line-up hinzugefügt - All India-Programmblock umfasst lokal produzierte Inhalte von führenden Digital First-Programmpartnern

Toronto / Los Angeles / Dublin, 16. November 2017. QYOU Media Inc. (TSX-V: QYOU, OTCQB: QYOUF), ein schnell wachsendes globales Medienunternehmen, das Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildschirm-Vertrieb gestaltet und zusammenstellt, hat in dieser Woche die Premiere von QYOU India für 17 Millionen Kunden von Tata Sky auf TV- und mobilen Geräten bekannt gegeben. Der lokalisierte Kanal umfasst Programme, die das Beste der einzigartigen Internetkultur Indiens mit ihren Präsentationen von Digital First-Inhalten der zahlreichen talentierten und beliebten Inhaltsersteller des Landes darstellen.

QYOU India wird den steigenden Bedarf an diesen Digital First-Inhalten seitens der jüngeren Abonnenten von Tata Sky decken, indem es den gestalteten und lokalisierten Kanal von QYOU über Ch 200 (HD) bzw. Ch 201 (SD) sowie über die Tata Sky-App mittels Live-TV und VOD anbietet. QYOU India arbeitet mit zahlreichen führenden indischen Digital First-Inhaltserstellern zusammen, um den Kanal zu gestalten.

Vor der Markteinführung ist QYOU auch eine Inhaltspartnerschaft mit Pocket Aces, einem der am schnellsten wachsenden indischen Unternehmen, die digitale Inhalte anbieten, eingegangen. Durch diese Partnerschaft werden die Kanäle FilterCopy und Gobble von Pocket Aces gemeinsam mit der Dice Media-Webserie Not Fit auf QYOU bereitgestellt werden. Pocket Aces ist für seine qualitativ hochwertigen Programme im digitalen Bereich bekannt und erreicht über seine Kanäle FilterCopy, Gobble und Dice Media wöchentlich über 40 Millionen Menschen. Seine jüngste Webserie, What the Folks, wurde in Indien zu einer der erfolgreichsten Webserien des Jahres 2017.

Aditi Shrivastava, Co-Founder von Pocket Aces, sagte: Wir freuen uns, ein Teil von QYOU India auf Tata Sky zu sein. Unser Unternehmen ist bestrebt, einfach zugängliche und teilbare Inhalte für Vertreter der Generationen Y und Z zu erstellen. Wir erreichen über unsere eigenen Plattformen nun jede Woche ein einzigartiges Publikum von über 40 Millionen Menschen und der Vertrieb über QYOU India gibt uns eine weitere großartige Möglichkeit, diese Reichweite zu vergrößern. Wir freuen uns auf den Vertrieb von immer mehr Programmen im Rahmen unserer Partnerschaft.

Wir wissen, dass ein jüngeres Publikum oftmals nach den neuesten lokalen Inhalten im Internet sucht, weshalb dieser nächste Schritt unserer Partnerschaft mit Tata Sky unsere Gestaltung der besten Online-Inhalte Indiens dem Publikum über dessen TV-Abonnement näher bringt, sagte Curt Marvis, CEO und Co-Founder von QYOU Media. Wir haben einige der besten lokalen Talente engagiert, um die Shows so relevant und interessant wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns, Pocket Aces zum Programm-Line-up für diese Markteinführung hinzuzufügen.

Zu den neuen Shows auf diesem Kanal zählen folgende:

- QYOU India: Eine einstündige Show mit der Zusammenstellung der Best-of-Web-Clips Indiens - FilterCopy: Kürzlich erstellte kurze Videos des Kanals für teilbare Inhalte von Pocket Aces - Dice Media: Aus 10 Folgen bestehende Webserie Not Fit vom Premium-Webserien-Kanal von Pocket Aces - Gobble: Appetitanregende Rezeptvideos vom Lebensmittelkanal von Pocket Aces - VIBE: Eine authentische Inhaltsdestination, die die Veränderung der urbanen Jugendkultur dokumentiert - Being Indian: Der Komplettservice für Inder, wobei Ihnen die besten Seiten Indiens präsentiert werden - DESI HIP HOP: Die Nummer-1-Plattform der globalen Desi Hip Hop Culture mit Musik, Videos und Events

-ENDE-

Über QYOU Media Inc.

QYOU Media Inc. (TSXV:QYOU) ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Telenor und TATA Sky. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.theqyou.com.

Über Pocket Aces

Pocket Aces ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Indien im Bereich der digitalen Unterhaltung. Das von Sequoia Capital gegründete Unternehmen konzipiert, erstellt und vertreibt über seine Kanäle Dice Media (Webserien), FilterCopy (teilbare kurze Inhalte) und Gobble (alles über Essen) interessante Originalinhalte für das Publikum der Generation Y. Seine Website www.filtercopy.com verzeichnet über sieben Millionen Seitenaufrufe pro Monat.

Pocket Aces verzeichnete in den vergangenen 24 Monaten über 900 Millionen Videoaufrufe und über 100 Millionen Aufrufe alleine im vergangenen Monat. Das Unternehmen hat äußerst erfolgreiche Inhalte mit mehreren großen Marken wie Kurkure, Flipkart, Lifestyle, Xiaomi, Manforce Condoms, Kingfisher, Saffola usw. bereitgestellt. Seine zuletzt veröffentlichte Webserie What the Folks avancierte in Indien zur erfolgreichsten Serie des Jahres 2017.

Das Unternehmen verwendet umfassende Datenanalysen, um Inhalte zu erstellen und zu analysieren, das Publikum zu verstehen sowie um die Vertriebs- und Marketingausgaben zu optimieren, und syndiziert seine Inhalte auf anderen Plattformen wie Dainik Bhaskar, Ola Play, Sony Liv, Hungama Play, NextGTV, Dailymotion usw. Pocket Aces ist auch das einzige digitale Unternehmen Indiens, das seine Inhalte in China streamt.

Ansprechpartner

Holly Searle Kommunikations-Plattform - für QYOU Media +44 (0) 207 486 4900 holly@platformcomms.com Jeff Walker, Investor Relations - für The QYOU + 1 403 221 0915 jeff@howardgroupinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41449 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41449&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584 B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77584B1076

AXC0076 2017-11-16/08:31