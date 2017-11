Serie Markt: E3/DC hat ein sehr gutes Jahr und große Pläne, erklärt Geschäftsführer Andreas Piepenbrink. Er erwartet im Heimspeichermarkt keine großen Preisreduktionen mehr. Zunächst müsse man es schaffen, überhaupt an Batterien heranzukommen.pv magazine: Wie läuft das Jahr 2017 für E3/DC? Andreas Piepenbrink: Der Markt ist laut EuPD ungefähr um 30 Prozent gewachsen. Es wird erwartet, dass bis Ende des Jahres zirka 33.000 Speicher installiert sein werden. Wir sind deutlich stärker gewachsen, um fast 90 Prozent. Wir sind teilweise so überlastet, dass wir jetzt schon die Aufträge in das neue Jahr ...

