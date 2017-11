Der australische Bankkonzern Commonwealth Bank of Australia (ISIN: AU000000CBA7) lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung am Donnerstag nach Sydney. Australiens größte Bank zahlt seit 1991 eine Dividende an die Aktionäre. Die Dividende wird halbjährlich ausgeschüttet (normalerweise im April und im September). Der Konzern zahlte insgesamt eine Jahresdividende von 4,29 AUD (ca. 2,79 Euro) für das letzte Geschäftsjahr aus. Dies war eine ...

