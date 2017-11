FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag nach zum Teil deutlichen Kursgewinnen im Wochenverlauf leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 162,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,38 Prozent.

Marktbeobachter erwarten einen zunächst eher ruhigen Handel am deutschen Rentenmarkt. Am Vormittag stehen mit Ausnahme einer zweiten Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone im Oktober keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten zahlreiche Wirtschaftsdaten aus den USA für neue Impulse sorgen. Veröffentlicht werden unter anderem Daten zur amerikanischen Industrieproduktion./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

