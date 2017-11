Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6) ein weltweit führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, gibt bekannt, dass der Verkauf von AIXTRONs ALD- und CVD-Produktlinie für Speicherchips an Eugene Technology Inc., eine 100-prozentige US-Tochter von Eugene Technology Co., Ltd (Südkorea) per 15. November 2017 abgeschlossen wurde.

AIXTRON wird ca. USD 60 Mio. für die Übertragung der Vermögenswerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...