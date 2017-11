Liebe Leser,

nachdem es am Dienstag für Aurelius noch leicht bergauf gegangen war, standen am Mittwoch bereits wieder Kursverluste zu Buche. Es bleibt dabei: Die Aktie notiert weiterhin unter der bedeutenden Marke von 50 Euro, die tunlichst überwunden werden sollte, um wieder für Aufwärtsimpulse zu sorgen. Das Papier befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend, solange es nicht gelingt, die runde Marke deutlich hinter sich zu lassen. Nun geht es für Aurelius auch darum, nicht ... (Frank Holbaum)

