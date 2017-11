Nach dem Jahreshoch bei 163,45 Euro ist Volkswagen in einen Abwärtstrend geraden und es müsste sich jetzt entscheiden, ob dieser fortgesetzt wird. In den letzten drei Handelstagen hat sich der Trendkanal etwas abgeschwächt, was aber noch nicht zu einem Stillstand oder gar eine Gegenwehr führen muss. Im Moment türmen sich die Klagen der Dieselfahrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...