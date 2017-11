GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP

Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

DGAP-Media / 2017-11-16 / 08:24 *Weiterer bedeutender Erwerb eines Krypto-Mining Unternehmens perfekt!* Heute erreichten uns weitere bedeutende News (LINK) [1] von unserem Top-Pick Global Blockchain (WKN A2JST8) [2]. Dem Unternehmen ist es gelungen über die Tochtergesellschaft Coinstream einen 25 % Anteil am Kryptowährungs-Miner IDM (Distributed Mining) für 1,5 Mio. Dollar zu erwerben. Ein weiterer grandioser Deal (siehe Erklärung), der dem Kurs unserer Meinung nach weiteren Auftrieb verleihen könnte! Mit dieser sensationelle Akquise eines weiteren Kryptowährungs- Miner, IDM wird es möglich sein über die nicht genutzte Rechnerkapazität von Smartphones und Spielekonsolen (Xbox Playstation) zu verfügen, um hiermit Kryptowährungen zu erschaffen. Dies ist ein bedeutender Kostenvorteil bezüglich der anfallenden Stromkosten. Der Endnutzer soll im Gegenzug einmal im Monat für das Bereitstellen der Rechnerkapazität eine Zahlung erhalten. Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin hat am Mittwoch die Marke von 7.000 US-Dollar zurückerobert. Dies sollte sich nun unmittelbar auf den Kurs von Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] auswirken, da man mit dem ersten Bitcoin Mining Deal bereits in der Lage sein wird 2.500 Bitcoin jährlich zu liefern, was einem Volumen von mehr als 17,5 Mio. Dollar entspricht! Aufgrund der von Großinvestoren bereitgestellten 40 Mio. CAD Expansionskapital, wird es dem Unternehmen möglich sein, bereits in Kürze weitere bedeutende Akquisen im Bereich des Krypto-Mining durchzuführen. Wir rechnen daher bereits heute mit einem deutlichen Kursanstieg über die Marke von 2 Euro, bevor in den nächsten zwei Wochen weiterer Newsflow erfolgen wird! *Wie funktioniert diese einzigartige Technologie?* DMI ist ein Blockchain-Softwareunternehmen, das Software entwickelt, die es ermöglicht mit vielen Endgeräten, an Mining von Kryptowährungen teilzunehmen. Die Software kann über Distributed Mining oder über ihre Partner-Websites heruntergeladen werden. Verbundene Geräte können dann Mining-Vorgänge über ihre Geräte aktivieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Mobiltelefone, Spielekonsolen usw.) Distributed Mining würde es jedem mit einem angeschlossenen Gerät ermöglichen, ein Softwarepaket herunterzuladen und zu installieren, dass ihm Zugriff auf ein optimiertes Kryptowährungs-Mining gewährt. Die verteilte Mining-Plattform wird in der Lage sein, für unterschiedliche Mining-Anforderungen zu optimieren, und ihr Design eignet sich besonders gut für Spielekonsolen, von denen es derzeit über 100 Millionen angeschlossene Einheiten gibt. Spielekonsolen verfügen über eine höhere Rechenleistung als typische Laptop- / Desktop-Computer und sind daher die perfekte Umgebung für die Bereitstellung der verteilten Mining-Plattform, da Einzelpersonen ihre Ruhekonsolen nutzen können, um wertvolle Mining Kapazität zur Verfügung zu stellen. Shidan Gouran, Präsident von GBT, bemerkte: _"Distributed Mining stellt eine vielversprechende Möglichkeit eines neuen Zugangs zur Kryptowährungswelt dar. Mit über 10 Milliarden Dollar an digitalen Tokens, die täglich den Besitzer wechseln, ist die Krypto-Mining-Welt fest in der Hand von nur diejenigen mit leistungsfähigen Rechenanlagen speziell für Kryptowährung Mining._ _Distributed Mining ist eine aufregende Gelegenheit, da es die Mining-Welt für die algebraisch nachweisbare Macht der Zahlen öffnet, indem es jedem Einzelnen mit einem angeschlossenen Gerät ermöglicht, in Partnerschaft mit IDM am Kryptowährungs-Mining teilzunehmen, um deren bestehender Rechenleistung zu nutzen. Wir glauben, dass dies das Potenzial hat, die Krypto-Mining Welt signifikant zu verändern. 