Workiva bei IFRS-Anforderungen an vorderster Front;

Wdesk-Plattform vor Kurzem von XBRL International zertifiziert

Workiva (NYSE:WK), ein führender Anbieter von Lösungen für die Unternehmensproduktivität, meldete heute, dass ArcelorMittal Belgium, Crescent Point Energy Corporation, Sequans Communications zu den ausländischen Privatemittenten (Foreign Private Issuers, FPI) zählen, die die Wdesk-Plattform zum Tagging ihrer Finanzdaten mit XBRL und Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) verwenden.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) standardisiert, wie Aufsichtsbehörden, Anleger und Unternehmen Finanzdaten analysieren und konsumieren. FPIs, die ihre Finanzberichte konform mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellen, müssen damit beginnen, für Abrechnungszeiträume, die am oder nach dem 15. Dezember 2017 enden, XBRL-Tags in ihre Einreichungen bei der SEC zu integrieren. Im Vergleich dazu wird dies von US-Unternehmen im Rahmen der GAAP-Taxonomie bereits seit 2009 verlangt.

"Als führender Anbieter von XBRL-Technologie und Dienstleistungen ist Workiva an vorderster Front tätig, um FPIs dabei zu unterstützen, XBRL-Tags in ihre SEC-Einreichungen zu integrieren", so Marty Vanderploeg, President und Chief Operating Officer von Workiva. "Unsere Wdesk-Plattform strafft den gesamten Tagging- und Einreichungsprozess von Anfang bis Ende."

Mit Wdesk können FPIs:

ihre Daten mit Kontrollkooperation in einer integrierten Plattform verknüpfen, was Datenqualität und Genauigkeit verbessert,

mit dem Workiva-XBRL-Expertenteam zusammenarbeiten,

XBRL-Prüfungen direkt in den Prozess integrieren, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren,

sich für die Einreichung mit Inline XBRL entscheiden.



"Wenn sich die Daten eines Kunden in Wdesk befinden, wird jede nachfolgende Einreichung viel einfacher, weil der Kunde Daten einfach per Roll Forward integrieren, Updates und Zertifizierungen automatisieren und den eingebetteten Verlauf aller Änderungen einsehen kann", so Vanderploeg.

"Wdesk bietet Kunden auch die Option, nahtlos mit Inline XBRL einzureichen, wodurch duplizierte SEC-Einreichungsanforderungen eliminiert werden, weil das standardisierte, maschinenlesbare Format in die für Menschen lesbaren HTML-Einreichungen der Unternehmen integriert werden können", sagte Vanderploeg. Inline XBRL kombiniert die Vorteile beider Einreichungsarten zu einem einzigen, browserfreundlichen Dokument. Die SEC lässt Inline XBRL in den USA seit Juni 2016 als freiwilliges Format zu und viele börsennotierte Unternehmen haben bereits großen Erfolg mit dem neuen Format.

"Unsere Wdesk-Plattform wird weiterhin ein treibender Faktor bei der Umwandlung der Finanzberichterstattung weltweit bleiben", so Vanderploeg.

Letzte Woche verlieh die gemeinnützige Gruppe XBRL International der Wdesk-Plattform den XBRL Certified Software Status.

"XBRL-Softwarezertifizierung macht es allen an Unternehmensabschlüssen beteiligten, regulatorischen Stellen und Unternehmen im 21. Jahrhundert einfacher, zu gewährleisten, dass die Informationen an einem Ort vorbereitet werden. Dabei wird ein zertifiziertes Softwarepaket verwendet und die Informationen können an einem anderen Ort präzise und nahtlos konsumiert werden", so John Turner von CEO of XBRL International. "Unsere Zertifizierung schafft Vertrauen bei denen, die sich auf die Software verlassen wie Emittenten, Buchhalter, Dienstanbieter und Aufsichtsbehörden sodass mit XBRL-Tags versehene Daten einfach über verschiedene Plattformen hinweg genutzt werden können."

Zertifizierte XBRL-Software wurde von XBRL International bei Tausenden von Konformitäts-Suite-Prüfungen getestet, die objektiv die Interoperabilität der Software belegen, die mit XBRL-Tags versehen Informationen erzeugt oder konsumiert. Details zu den Tests, die Workiva bestanden hat, sind auf der Website des XBRL Certified Software-Programms verfügbar (https://software.xbrl.org).

Über Workiva

Workiva (NYSE:WK) bietet Wdesk an, eine intuitive Cloud-Plattform, die modernisiert, wie Mitarbeiter Tausender von Organisationen einschließlich von mehr als 70 Prozent der FORTUNE 500-Unternehmen arbeiten. Wdesk basiert auf einer Datenmanagement-Engine und bietet kontrollierte Kooperation, Datenverbindungen, granuläre Berechtigungen und einen vollständigen Audit-Pfad. Wdesk hilft, Risiken zu mindern, verbessert die Produktivität und gibt Benutzern das nötige Vertrauen für ihre datenbestimmten Entscheidungen. Workiva hat mehr als 1200 Beschäftigte und Niederlassungen in 16 Städten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ames im US-Bundesstaat Iowa. Weitere Informationen finden Sie unter workiva.com.

