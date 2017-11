LONDON (Dow Jones)--Der britische Finanzdienstleister Prudential hat den Gewinn im Neugeschäft mit Lebensversicherungen in den ersten neun Monaten deutlich gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, kletterte das Ergebnis um 17 Prozent auf 2,47 Milliarden britische Pfund. In der Vermögensverwaltung verzeichnete Prudential 12,8 Milliarden Pfund an Neugeldern. Im Vorjahreszeitraum hatten Kunden noch 8 Milliarden Pfund von den Briten abgezogen.

November 16, 2017 02:30 ET (07:30 GMT)

