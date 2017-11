Herr Aschl, wo do drückt denn ihre Kunden der Schuh in Sachen Safety? Franz Aschl: Unsere Kunden müssen immer mehr Sicherheitseinrichtungen um eine Maschine bauen, da sich einerseits die Vorschriften verschärfen und andererseits die Maschinen immer schneller und somit auch gefährlicher werden. Natürlich will keiner, dass sich jemand verletzt, aber jeder möchte mehr Bewegungsfreiheit und möglichst nahe an seine Maschine kommen. In den Medien skizzierte Szenarien, die das vermeintliche Bedienen einer Maschine mittels Handy oder Tablet zeigen, verführen zu unrealistischen Ideen. Jegliche Art von Maschinenbedienung ohne Sicherheitseinrichtung in greifbarer Nähe ist sehr weit hergeholt. Ich kann mir vorstellen, dass der TÜV über solche netten Bilder nur schmunzelt. Wenn man es genau bedenkt, kann eine Veränderung eines Parameters auch zu kritischen Zuständen führen und dann haben Sie keinen Not-Halt in der Nähe. Heute sind die Maschinen komplett anders konzipiert, modular aufgebaut, die Produktionsstrategien viel flexibler angelegt. Franz Aschl: War früher häufig jeder Gefahrenbereich komplett eingezäunt, will man heute einfacher an die Maschinen rankommen, beim Einrichten oder für den Anschluss neuer Aggregate. Da stören Zäune. Und echte Modularisierung bedingt, den Schutzzaun komplett wegzulassen, was aber wiederum flexible Sicherheitslösungen voraussetzt. Ein Beispiel: Um einen Roboter einzurichten oder zu teachen steht der Werker meistens bewusst im Arbeitsbereich des Roboters. Das verlangt zwingend einen Not-Halt und einen Panikschalter am Bediengerät, mit dem der Werker bestätigt, dass er bewusst im Gefahrenbereich steht und den Roboter per Hand steuern will. Die Leute wollen und müssen dann nah an die ...

