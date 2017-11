Dezentrale Bedieneinheiten für Maschinen und Anlagen müssen die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen. Sie müssen nicht nur flexibel konfigurierbar sein, sie sollten sich zugleich rasch installieren und bei Bedarf dem individuellen Design einer Maschine oder Anlage anpassen lassen. Dazu hat der Essener Anbieter EAO eine flexible Lösung entwickelt: Taster für verschiedene Funktionen sind als Smart-Box zusammengefasst, mit denen sich unkompliziert individualisierbare Lösungen realisieren lassen. So zum Beispiel für die Funktionen Ein-Aus, Auf-Ab oder Not-Halt. Neben verschiedenen Standard-Kombinationen sind auch kundenspezifische Lösungen realisierbar.

Nicht nur für die typischen Anwendungen an CNC-Maschinen zum Fräsen, Drehen, Schleifen und Bohren lassen sich die Komponenten verwenden, sie sind geeignet auch für Maschinen, Roboter und Handhabungsgeräte sowie für die Prozessteuerung in den Bereichen wie der Kühl- und Lüftungstechnik, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie der Textilindustrie und Verpackungstechnik ...

