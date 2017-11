FMW-Redaktion

Hurra, es geht wieder nach oben! Gibt es dafür einen belastbaren Grund? Äh, eigentlich nicht. Macht aber nix. Die Märkte sind gefallen - gestern der S&P500 mit einem spektakulären Tagesverlust von -0,55%, der größte seit dem 05.September - und jetzt will man mal wieder die andere Richtung sehen. In Marktberichten heißt es: "Schnäppchenjäger" hätten sich eingekauft. Sind ja auch absolute Schnäppchen-Preise derzeit, vor allem an der Wall Street mit dem höchsten je erreichten Bewertungsniveau nach CAPE (Shiller-KGV, also inflationsbereinigtes KGV der letzten 10 Jahre).

Noch was bärisches (aber dann hören wir damit auf, ganz fest versprochen!): an der New York Stock Exchange (NYSE) gibt es inzwischen mehr Aktien, die auf einem 52-Wochentief handeln (also auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr) als Aktien, die auf einem 52-Wochenhoch handeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...