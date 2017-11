Bahrain wurde bei einer hochkarätigen Veranstaltung des UN HQ in NY zum Gastland für den Global Entrepreneurship Congress 2019 ernannt, was die Position des Landes als geschäftsfreundliche Nation und als international führend im Bereich des Unternehmertums und der Geschäftsinnovation weiter untermauert.

UN HQ: HE Sh. Abdulla bin Ahmed Al Khalifa Undersecretary for International Affairs speaks after announcement of Kingdom of Bahrain as Host for GEC 2019 (Photo: AETOSWire)