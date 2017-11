Düsseldorf - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 16. November 2017 eine neue Protect-Aktienanleihe Pro (ISIN DE000TD99B05/ WKN TD99B0) auf die Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) zum Kauf an.Die Protect-Aktienanleihe Pro habe einen Nennbetrag in Höhe von 1.000,00 EUR. Der Zinssatz p.a. betrage 7,25%. Die Barriere entspreche 85,00% des Schlusskurses des Basiswerts am 13.11.2017. Der Ausgabepreis betrage 100,00% des Nennbetrages. Fällig werde das Papier dann am 20.11.2018. (Stand: 16.11.2017, 08:53:10) (16.11.2017/alc/n/a)

