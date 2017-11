Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055117 -



Der Titel Master of Swiss Apps geht dieses Jahr an «Go! So einfach

geht Taxi». Neben der Krönung des Publikum-Lieblings, verfolgten die

über 300 Gäste im AURA am Zürcher Paradeplatz, wie in neun Kategorien

die besten App-Projekte der Schweiz ausgezeichnet wurden. Neun der

insgesamt 138 Eingaben wurden mit Gold prämiert. Über alle Kategorien

hinweg betrachtet konnten «INSIDE LAAX», die «BUX App» und «ewz-on»

zwar die meisten Punkte sammeln - ausschlaggebend für den Mastertitel

von Go! war die Gunst des Publikums.



«go! so einfach geht Taxi ist Master of Swiss Apps



Neben zwei Silber- und zwei Bronzeauszeichnungen sicherte sich die

Schweizer Alternative (Antwort) zu UBER den Titel Master of Swiss

Apps. Die von yourmile beauftragte und von Apps with love umgesetzte

App «Go!» ist allerdings viel mehr, als nur ein Uber copy-cat. Die

App ist eine Plattform für die Taxibranche und ermöglicht den

einfachen und unkomplizierten Zugriff auf sämtliche Taxiunternehmen

zum transparenten Fixpreis. Mit maximal vier Taps ist die Fahrt

gebucht. Das OnBoarding lässt sich mit wenig Aufwand erfolgreich

abschliessen, das UI ist gut durchdacht und hat eine sehr gute Form-

und Bildsprache. Das klare Anzeigen vom Fixpreis, Anfahrtszeit des

Taxis sowie die Fahrtdauer lassen keine Missverständnisse aufkommen.

Mit der Go-App hat die Schweizer Taxi-Branche eine starke Alternative

zu Uber - das überzeugte, neben der Jury, vor allem das Publikum.



Weisse Arena Gruppe und Universität St.Gallen sind die

«Klassenbesten»



In dieser Edition zeigten sich die Weisse Arena Gruppe und die

Universität St.Gallen als innovations- und umsetzungsstarke

Organisationen.



So nimmt die Weisse Arena Gruppe für die mit Inside Labs

entwickelte App «Inside Laax» gleich zwei Goldmedaillen und eine

Silbermedaille mit nach Hause. Die Inside Laax App bettet sich gut in

die Gesamtstrategie von Laax ein und verbindet diverse Bereiche von

Bahnen, Gastronomie und weitere Anwendungen. So lassen sich etwa

Lifttickets kaufen, Live-Infos abrufen oder die eigene Performance

auf dem Berg tracken.. Insgesamt beinhaltet die Inside-Laax-App einen

überdurchschnittlich grossen Funktionsumfang - sowohl für den Winter

wie auch für den Sommer. Die Inside Laax App ist im Bereich der

Tourismus-Apps der Benchmark. Auch die Universität St. Gallen konnte

für die von dreipol umgesetzte BUX App zwei mal Gold und ein mal

Silber sichern. Besonders erwähnt, sei hier die Goldauszeichnung in

der Jahresthematik «Virtual/Augmented Reality». Die Bux App ist ein

clever durchdachter Städte-Guide, der Bevölkerung und Touristen auf

eine literarische Reise durch Zürich einlädt. In spielerisch

erzählten Stadttouren führt BUX zu Zürichs interessantesten

Literaturschauplätzen. Die App bietet dem Nutzer dank multimedialer

Inhalte wie Augmented Reality-Features, 360 Grad Videos und

Hörbuchpassagen ein immersives Erlebnis.. Das Projekt besticht nicht

zuletzt auch durch die grosse Anzahl an Stakeholdern, mit denen es

gelungen ist, eine stringente App zu produzieren. Für den Titel

«Master of Swiss Apps» ist allerdings, neben der Punktevergabe der

Jury, das Votum der Leserschaft der Netzwoche und des ICT-Journals,

sowie die Stimmen des Saalpublikums an der Award-Night

ausschlaggebend; daher verpassten beide «Klassenbeste» die

Auszeichnung zur "beliebtesten App des Jahres».



Doppel-Gold für ewz-on



Hinter den zwei Klassenbesten, mit je 18 Punkten, platzierte sich

das Projekt ewz-on, mit 15 Punkten auf den zweiten Rang. ewz-on ist

eine abwechslungsreiche Reise durch die Geschichte der Elektrizität.

Die App zum 125-Jahr-Jubiläum von ewz erzählt spielerisch die

Geschichte der Elektrifizierung in verschiedenen Epochen - mit einem

spannenden Ausblick in die nähere Zukunft. Die Kampagnen-Botschaft

wird über sechs abwechslungsreiche Minigames vermittelt.. Beauftrag

wurde die App durch die EWZ, umgesetzt hat Staay.



Alle Gewinner



Die 'Best of Swiss Apps Awards' wurden heuer zum fünften Mal

verliehen. Schweizer App-Agenturen haben dieses Jahr insgesamt 138

Einschreibungen in neun Kategorien eingereicht. Unsere 60-köpfige

Jury brachte in einem ersten Schritt 31 Projekte auf die Shortlist

und deren sieben wurden als Masterkandidaten nominiert. Als Ergebnis

des gesamten Jurierungsprozesses wurden 23 Eingaben an der heutigen

Award Night als Gewinner gekürt; davon neun als Goldgewinner und

eines davon als Master.



Die Gesamtliste aller Gewinner findet sich auf unserer Website:

http://www.bestofswissapps.ch/de/hall-of-fame/bestever/



(Hinweise an die Redaktion)



Hochauflösende Fotos von der Award Night 2017 stehen Ihnen ab dem

16.11.2017 unter folgendem Link zum Download und Druck zur Verfügung:

https://flic.kr/s/aHsm9zfkp6



Zu 'Best of Swiss Apps'



Best of Swiss Apps' ist eine Initiative der 'Best of Swiss Web

GmbH', der Simsa (Swiss Internet Industry Association), dem Schweizer

Branchenverband der digitalen Wirtschaft und der Netzmedien AG, dem

Fachmedien-Verlag für ICT und Business. Somit stehen hinter diesem

neuen Award die gleichen Institutionen, die bereits 2001 'Best of

Swiss Web' lancierten und in dreizehn Jahren zu einem der

bekanntesten und anerkanntesten Business-Wettbewerbe entwickelt

haben.



Ziele von 'Best of Swiss Apps' sind:



- die Förderung von Transparenz in der Schweizer App-Branche

- die Etablierung von Qualitätsstandards durch einen

professionellen Jurierungs-Prozess.

- der Fokus auf eine junge, vielversprechende Branche, die ins

Rampenlicht gestellt werden kann.

- das Angebot von attraktiven Networking-Gelegenheiten.



Kernthema von 'Best of Swiss Apps' ist die Beurteilung der

verschiedenen Aspekte der App'onomy. Ein professioneller

Award-Prozess mit Ausschreibung, relevanter Jurierung und Verleihung

der Awards ist die adäquate Form, um diesem Anspruch gerecht zu

werden.



Mit 'Best of Swiss Apps' wird die Mobile- und die App-Szene

greifbar: Was wird von Auftraggebern und Auftragnehmern geleistet?

Who is who in der Welt der mobilen App- und Softwarebranche? So wie

man die Namen der wichtigsten Wirtschaftskapitäne und Politiker

aufzählen kann, soll man auch die wichtigsten Repräsentanten der App-

und Mobile-Branche kennen.



http://bestofswissapps.ch/



Originaltext: Best of Swiss Apps

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055117

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055117.rss2



Kontakt:

Martin J. Matt, presse@bestofswissapps.ch