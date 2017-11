Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hat die Aktie des kanadischen Lithium-Explorers Millenial Lithium einen Sprung über den nächsten, wichtigen Widerstand geschafft. Dieser lag bei 1,90 Euro je Aktie. Bereits in der Woche zuvor fand ein Ausbruch statt, er wurde allerdings nicht bestätigt, da der Schlusskurs auf Wochenbasis nicht darüber lag. Der Schlusskurs lag jedoch in der vergangenen Woche darüber, was den Ausbruch zumindest aus der charttechnischen Sicht valide macht. Hinweis: Charttechnik ... (David Iusow-Klassen)

