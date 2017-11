SPD und CDU haben sich in Niedersachsen auf die Bildung einer Großen Koalition geeinigt. Das bestätigte Regierungschef Stephan Weil (SPD) am Donnerstagmorgen in Hannover.

Beide Parteien wollen die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen um 11 Uhr vorstellen. Parteitage beider Verhandlungspartner sollen noch über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die SPD will ihren Parteitag am Samstag abhalten, die CDU voraussichtlich am Montag. Weil könnte bei Zustimmung bereits am nächsten Mittwoch als Ministerpräsident im Amt bestätigt werden.