Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Nach den jüngsten, vor allem von Gewinnmitnahmen initiierten Einbußen kam es vor allem in Tokio zu einer ersten Gegenbewegung, nachdem der Nikkei-Index sechs Tage in Folge Verluste eingefahren hatte. Nun schloss er mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 22.351 Punkten. Lediglich in Schanghai tat sich wenig, dort gab der Index minimal nach, laut Händlern gebremst von anhaltenden Sorgen vor schärferen Restriktionen für Unternehmen bei der Aufnahme von Fremdkapital.

"Wir spüren sicher auch etwas Vorsicht in Asien vor der Abstimmung über die US-Steuerreform", kommentierte Paul M. Kitney, Chefstratege Asien-Pazifik bei Daiwa Capital die Stimmung. Sollte sie nicht bis Ende des Jahres beschlossen sein, wäre das negativ für den US-Dollar und könnte damit auch die Gewinne japanischer Unternehmen wie auch die globalen Märkte in Mitleidenschaft ziehen.

In Hongkong kam Unterstützung von gut ausgefallenen Geschäftszahlen des Schwergewichts Tencent, der HSI lag im Späthandel 0,7 Prozent im Plus. Der Tencent-Kurs war mit Vorschusslorbeeren bedacht schon im Vorfeld gestiegen und legte nun um weitere 2,3 Prozent zu. Der Technologiekonzern hatte am Mittwoch nach Handelsschluss einen Gewinnanstieg im dritten Quartal von 70 Prozent berichtet und damit die Erwartungen übertroffen. Tencent profitierte vor allem von der starken Nachfrage nach Online-Spielen.

Yixin-Debüt ernüchternd - Übernahmefantasie um Santos

Für Gesprächsstoff, aber auch etwas Ernüchterung sorgte das Börsendebüt des Online-Autohändlers Yixin, an dem unter anderem auch Tencent beteiligt ist. Die Aktie war spektakulär 559-fach überzeichnet gewesen und zu 7,70 Hongkong-Dollar ausgegeben worden. Nach anfänglichen Kursen von über 10 Hongkong-Dollar beruhigte sich die Stimmung aber wieder deutlich und das Papier wurde zuletzt mit 8,22 Hongkong-Dollar gehandelt, 6 Prozent über dem Ausgabekurs.

Stark unter Druck standen die Aktien der Hafenbetreiber China Merchants Port und Cosco Shipping, die um je rund 8 Prozent einknickten. Hintergrund waren Wettbewerbsbedenken der obersten Planungsbehörde und Aussagen, dass die Häfen in Schanghai, Qingdao, Tianjin und Ningbo ihre operativen Geschäfte überprüften, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen.

In Sydney gewann der S&P/ASX-200 nach vier Tagen mit Kursverlusten 0,2 Prozent. Für keine Impulse sorgte der Arbeitsmarktbericht für Oktober, der gemischt ausfiel. Kräftig erholt zeigte sich der zuletzt unter Druck stehende Energiesektor mit einem Plus von 1,9 Prozent. Maßgeblichen Anteil daran hatten Santos. Sie schnellten um 13 Prozent nach oben auf 4,95 Austral-Dollar, nachdem das Unternehmen aus der Ölbranche mitgeteilt hatte, bereits im August ein Übernahmeangebot des Wettbewerbers Harbour Energy von 4,55 Austral-Dollar zurückgewiesen zu haben. Laut einem Bericht soll Harbour an einem erhöhten Gebot von 5,30 Austral-Dollar arbeiten.

BHP Billiton zeigten sich mit einem Minus von 0,3 Prozent unbeeindruckt davon, dass der neue Chef des Rohstoffkonzerns auf der Hauptversammlung von einem langfristig positiven Ausblick für die Märkte seines Unternehmens sprach. Eine wachsende Bevölkerung und ein zunehmender Lebensstandard dürften die Nachfrage nach Metallen, Energie und Mineralien für Dekaden sicherstellen.

Filmfantasie um Super Mario treibt Nintendo-Aktie

In Tokio gewannen Nintendo 3,9 Prozent. Hier sorgte ein Bericht des Wall Street Journal für Fantasie, wonach der Videospielehersteller in Gesprächen mit Studios in Hollywood sein soll über die Produktion eines animierten Super-Mario-Bros.-Films.

Am Devisenmarkt tat sich wenig. Der Dollar legte im Verlauf des Handels etwas zu auf 113,20 Yen von 112,80 im US-Späthandel, während der Austral-Dollar nach dem Arbeitsmarktbericht unter Schwankungen seitwärts lief. Auch beim Öl und beim Gold gab es wenig Bewegung, die Ölpreise tendierten leicht nach oben, der Goldpreis gab etwas nach auf 1.276 Dollar je Feinunze.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.943,50 +0,16% +4,29% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.351,12 +1,47% +16,93% 07:00 Kospi (Seoul) 2.538,28 +0,80% +25,26% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.399,86 -0,08% +9,54% 08:00 CSI-300 (Schanghai/Shenzhen) 1.974,40 0% +23,07% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.073,75 +0,77% +31,41% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.625,04 -0,05% +14,82% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.351,26 -0,52% +16,33% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.722,37 -0,04% +4,91% 10:00 BSE (Mumbai) 33.005,18 +0,75% +23,96% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:59 % YTD EUR/USD 1,1782 +0,1% 1,1769 1,1811 +12,0% EUR/JPY 133,41 +0,4% 132,86 133,46 +8,5% EUR/GBP 0,8962 +0,3% 0,8936 0,8967 +5,1% GBP/USD 1,3150 -0,2% 1,3173 1,3171 +6,6% USD/JPY 113,23 +0,3% 112,88 113,00 -3,1% USD/KRW 1100,97 -0,5% 1106,72 1112,11 -8,8% USD/CNY 6,6357 +0,2% 6,6235 6,6338 -4,5% USD/CNH 6,6387 +0,1% 6,6352 6,6384 -4,8% USD/HKD 7,8086 +0,0% 7,8065 7,8059 +0,7% AUD/USD 0,7587 +0,0% 0,7584 0,7582 +5,2% NZD/USD 0,6854 -0,3% 0,6872 0,6878 -1,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,40 55,33 +0,1% 0,07 -2,9% Brent/ICE 62,06 61,87 +0,3% 0,19 +5,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,76 1.278,40 -0,1% -1,64 +10,9% Silber (Spot) 17,00 17,00 -0,0% -0,00 +6,7% Platin (Spot) 931,15 932,00 -0,1% -0,85 +3,1% Kupfer-Future 3,05 3,05 -0,0% -0,00 +20,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 02:59 ET (07:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.