Letzte Jamaika-Sondierungsrunde steht vor heißer Schlussphase

Showdown für Jamaika: Am Donnerstag kommen CDU, CSU, FDP und Grüne zur entscheidenden Sondierungsrunde zusammen. Ob Kohleausstieg, Familiennachzug bei Flüchtlingen oder Finanzpolitik - die Differenzen sind weiter beträchtlich. In der Nacht gingen die Parteispitzen ohne großen Durchbruch auseinander. "Es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika", sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki nach den Gesprächen am Mittwochabend. Am Donnerstagvormittag finden zunächst interne Vorgespräche der Parteien statt, danach beraten am frühen Nachmittag die Verhandlungsführer. Ab 18.00 Uhr tagt die große Runde der Jamaika-Parteien. Es wird erwartet, dass sich die Gespräche bis tief in die Nacht zum Freitag hinziehen. Nach der letzten Sondierungsrunde wollen die Parteien in unterschiedlichen Formaten beraten, ob die Grundlagen für den Einstieg in offizielle Koalitionsverhandlungen vorhanden sind.

Fed/Rosengren: Dezember-Zinserhöhung ist wahrscheinlich

Der Präsident der Federal Reserve von Boston, Eric Rosengren, favorisiert eine Zinserhöhung im Dezember. Sollte die Wirtschaft sich wie erwartet entwickeln, werde eine solche Aktion wahrscheinlich notwendig werden. Es sei ziemlich wahrscheinlich, dass die Arbeitslosigkeit unter 4 Prozent falle, was vermutlich die Inflation und die Asset-Preise treiben dürfte. Rosengren sprach in der Northeastern University in Boston. Er ist gegenwärtig nicht stimmberechtigt im Offenmarktauschuss der US-Notenbank.

Fed/Brainard kritisiert zunehmende Kluft zwischen Stadt und Land

Fed-Gouverneurin Lael Brainard hat die zunehmende Diskrepanz zwischen den ökonomischen Möglichkeiten der Stadt- und Landbevölkerung moniert. Haushalte in großen Städten hätten in weitaus größerem Umfang von der allgemeinen konjunkturellen Erholung seit der Finanzkrise profitiert als solche in Kleinstädten oder ländlichen Gebieten, sagte Brainard bei einer Veranstaltung der Boston Fed. Sollte sich diese Schere noch weiter öffnen, könnte dies langfristig auch negative Auswirkungen auf die Konjunktur als Ganzes haben. Zur Geldpolitik äußerte sich Brainard, die im Board of Governors der Federal Reserve sitzt und damit dauerhaft stimmberechtigt ist, nicht.

Erwerbstätigenzahl steigt weiter - erstmals über 40 Mio Arbeitnehmer

In Deutschland hat sich die Beschäftigtenzahl auch im dritten Quartal erhöht. Dabei überstieg die Zahl der Arbeitnehmer zum ersten Mal die 40-Millionen-Marke. Sie erhöhte sich zum Vorjahr um 694.000 (plus 1,8 Prozent) auf 40,175 Millionen Personen. Insgesamt erhöhte sich die Erwerbstätigkeit um 1,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum, entsprechend 668.000 Menschen, auf 44,5 Millionen. Damit blieb die Wachstumsrate auf dem auch im ersten und zweiten Quartal verzeichneten Niveau, wie aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervorgeht.

Wachsende Beschäftigung in Europa verbessert soziale Gerechtigkeit - Studie

Zehn Jahre nach der Finanzkrise sind die meisten europäischen Staaten über den Berg: Die spürbare Erholung der Arbeitsmärkte habe die soziale Gerechtigkeit weithin verbessert, heißt es im Social Justice Index 2017, den die Bertelsmann-Stiftung am Donnerstag in Gütersloh veröffentlichte. Demnach gehört Deutschland zwar zu den wirtschaftlichen Spitzenreitern, die Autoren kritisieren jedoch Defizite bei der Bekämpfung des Armutsrisikos und bei der Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit.

Arbeitslosigkeit in Frankreich erstmals wieder gestiegen

In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit im dritten Quartal erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder gestiegen. Wie die nationale Statistikbehörde meldete, nahm die Arbeitslosenquote in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone auf 9,7 Prozent von 9,5 Prozent im Vorquartal zu. Im Kernland, also ohne die überseeischen Gebiete Frankreichs, stieg die Quote auf 9,4 von 9,2 Prozent im zweiten Quartal. Die jüngsten Daten dürften ein Rückschlag für Staatschef Emmanuel Macron sein, der den Arbeitsmarkt flexibilisieren will. Nachdem die Arbeitslosenquote im zweiten Quartal 2015 mit 10,5 Prozent einen Höchststand markiert hatte, war sie seither stetig auf dem Rückzug.

Weltrekord am Kunstmarkt für da Vincis Heiland

Ein 500 Jahre altes Meisterwerk von Leonardo da Vinci hat einen Rekorderlös gebracht. Für 450,3 Millionen Dollar ist am Mittwoch in New York ein Jesus-Gemälde des berühmten italienischen Renaissance-Malers versteigert worden. Nach einem hitzigen, knapp 20-minütigen Bieterwettstreit fiel im Auktionshaus Christie's der Hammer und besiegelte die Sensation. Das Werk "Salvator mundi" (Heiland der Welt), das Jesus Christus zeigt und vom Auktionshaus auf das Jahr 1500 datiert ist, ist nunmehr das teuerste Gemälde aller Zeiten. Der bisherige Weltrekord, den das Picasso-Bild "Die Frauen von Algier (Version 0)" 2015 mit 179,4 Millionen Dollar aufgestellt hatte, wurde mehr als verdoppelt.

+ Philippinen BIP 3Q +6,9% gg Vorjahr (PROG +6,5%)

