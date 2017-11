Die Regierung in Niedersachsen steht. Jetzt stünden nur noch Korrekturarbeiten an, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Donnerstag in Hannover. Damit ist klar, dass Niedersachsen eine große Koalition bekommt.

Die große Koalition in Niedersachsen ist perfekt. "Wir sind durch, wir machen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...