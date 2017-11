Zürich - Über die Auswirkungen der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung auf Unternehmen und ihre Beschäftigten wird viel geschrieben. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind allerdings bislang noch kaum signifikante Effekte auszumachen. Dies dürfte sich in den kommenden Jahren ändern. Neben der Digitalisierung wird auch die Alterung der Gesellschaft in den nächsten Jahren zu grossen strukturellen Veränderungen führen. Digitalisierung und Alterung im Zusammenspiel dürften zu einer starken Verschiebung der Beschäftigung zwischen den Sektoren führen. Dieser Prozess ist bereits heute im Gang.

Viele Unternehmen erwarten grosse Veränderung bei der Geschäftstätigkeit

Im Rahmen einer zum zweiten Mal durchgeführten Umfrage haben die Ökonomen von UBS 2500 Unternehmer oder Personen in leitender Unternehmensfunktion zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf ihre Geschäftstätigkeit befragt. Rund 41% der Teilnehmer antwortete, dass die Digitalisierung ihre Geschäftstätigkeit stark oder sehr stark beeinflusst und erhebliche Anpassungen am Geschäftsmodell notwendig macht. Investitionen in Digitalisierung werden deshalb von der Mehrheit der Unternehmen als ein strategischer Entscheid angesehen und bei 44% der Unternehmen werden Investitionen in Digitalisierungsprojekte in den kommenden fünf Jahren steigen.

