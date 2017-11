Schlüsselfertiger Service ermöglicht Banken schnellen Einsatz von MOTION CODE Karten

IDEMIA, ein globaler Anbieter von Leistungen zum Schutz von vertrauenswürdigen Identitäten in einer zunehmend digitalisierten Welt, kündigte heute an, dass MOTION CODE Kryptogramme schneller eingeführt werden können, wodurch die Markteinführungszeit für Banken drastisch gesenkt werden kann, damit sie sofort anfangen können, Kunden diese einzigartige Zahlungslösung anzubieten.

Basierend auf Visas dCVV2 Spezifikation wird der Übergang zum MOTION CODE für Herausgeber, die die dynamische Zahlungskarte einführen, nahtlos stattfinden, da keine Systemaktualisierung notwendig ist. Das wird den Einsatz von MOTION CODE Zahlungskarten von IDEMIA vereinfachen, um Card-Not-Present (CNP) Zahlungen wie Online-Transaktionen zu sichern.

"Dies ist ein großer Schritt für den Schutz von Online-Transaktionen. Kartenherausgeber werden nun imstande sein, den Visa dCVV2 Authentifizierungsservice einfach zu nutzen, anstatt einen dedizierten Server integrieren zu müssen, was zeit- und ressourcenaufwendig sein kann. Das bedeutet, dass MOTION CODE Karten schneller eingesetzt und die Kundenidentifikation und Zahlungen besser geschützt sein werden", sagte Eric Duforest, Executive Vice-President for Financial Institutions activities bei IDEMIA.

MOTION CODE schafft eine neue Sicherheitsebene für Online-Transaktionen. Er senkt den CNP-Betrug und ist für Kartenhalter und Händler reibungslos einsetzbar. Der statisch gedruckte Code (CVV2) wird durch einen Minibildschirm ersetzt, der einen sich automatisch erneuernden Code anzeigt, der durch einen Algorithmus (dynamischer CVV2) generiert wird. Er senkt den Wert gestohlener Codes erheblich, da der Herausgeber alte Codes erkennen und die Transaktion ablehnen kann.

Zudem hat sich MOTION CODE während der laufenden Implementierungen als gutes Kundengewinnungsprodukt bewährt. Kunden mögen die Innovation und diese Karte wird schnell zu ihrer bevorzugten Karte "ganz oben im Geldbeutel".

MOTION CODE wird bereits von Kartenhaltern in Europa und Asien verwendet. Kartenherausgeber in den meisten Regionen der Welt werden nun imstande sein, MOTION CODE schnell einzuführen.

Über IDEMIA

OT-Morpho firmiert nun unter dem Namen IDEMIA und ist der global führende Anbieter zuverlässiger Identifizierungsdienstleistungen für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, Bürger und Verbraucher zu befähigen, auf die neuartigen, in einer vernetzten Umwelt mögliche Art und Weise zu interagieren, zu bezahlen, Verbindung aufzunehmen, zu reisen und zu wählen.

In der Welt, in der wir leben, ist die Sicherung unserer Identität von höchster Bedeutung. Mit unserem Eintreten für "Augmented Identity" haben wir die Art und Weise revolutioniert, wie wir denken, produzieren, wie wir dieses Gut für den Einzelnen oder für Objekte nutzen und schützen. Wir garantieren Vertraulichkeit und Vertrauenswürdigkeit und gewährleisten sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, identitätsbezogene Leistungen, Sicherheit und IoT.

IDEMIA, aus der Verbindung von OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) hervorgegangen, erzielt einen Umsatzerlös von knapp 3 Mrd. Euro. Im neuen Unternehmen sind 14.000 Mitarbeiter mit über 80 Nationalitäten beschäftigt, die Kunden in 180 Ländern betreuen.

