DGAP-Media / 2017-11-16 / 09:05 *Advantage Lithium* - *Stimmbindungsvertrag mit Joint-Venture Partner - Große Fortschritte des Explorationsprogramms!* Ein weiteres positives Update zu unserem Lithium Top-Pick Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1] erreicht uns heute. So ist es der Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1] gelungen einen Stimmbindungsvertrag mit Herrn Miguel Peral, einem Direktor und Aktionär der Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1] abzuschließen. Herr Peral selbst, hält 8.175.000 Aktien der Advantage Lihtium (WKN: A2AQ6C) [1] und ist auch gleichzeitig in leitender Funktion beim Joint Venture Partner Orocobre (WKN: A0M61S) [2] tätig. Die Vereinbarung beinhaltet, dass Herr Peral bei allen künftigen Aktionärsversammlungen für die von Advantage Lithium vorgeschlagenen Kandidaten zur Besetzung der Direktorenposten stimmen wird. Zusätzlich spiegelt diese Abkommen auch das Stimmverhalten des Joint Venture Partners Orocobre (WKN: A0M61S) [2] wieder! Dies garantiert der Advantage Lithium eine enorme Stabilität und Kontinuität innerhalb ihres Management- und Direktoren-Teams und gewährleistet die Posten wie bisher mit erfahrenen und kompetenten Personen besetzen zu können. Herr Peral's Kommentar zur Stimmvereinbarung: "_Ich glaube an das langfristige Wachstum und den Erfolg dieses Projekts in Cauchari und ich bin auf lange Sicht daran beteiligt, um auf der Ressource, die wir heute haben aufzubauen"_ *Lock-Up Agreement und Insiderbeteiligung* *Insgesamt befinden sich 47% aller Aktien der Advantage Lithium *(WKN: A2AQ6C) [1]*im Besitzt des Managements oder Insidern. Durch das zusätzlich mit Herrn Peral vereinbarte Lock-Up Agreement sind alle diese Aktien gesperrt und können in einem Zeitraum von 16 Monaten auch nicht am Markt verkauft werden.* Passend zu dem Lock-Up Agreement haben CEO David Sidoo und CFO Nick Demare letzte Woche insgesamt 32.500 Aktien zu einem Kurs von 1,26 CAD am Markt zugekauft (LINK) [3]. Dieser Kauf ist als ein enormer Vertrauensbeweis gegenüber der Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1] zu sehen. Darüber hinaus ist es ein weiteres Indiz dafür, dass Mr. Sidoo weitere Kurssteigerungen erwartet und eine faire Bewertung deutlich höher sieht. Diese hohe Insider-Beteiligung ist gerade für Explorationsunternehmen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal! Da hier das Management eigenes Geld in die Firma investiert, zeigt dass es ein großes Interesse hat die Projekte des Unternehmens schnellstmöglich voranzutreiben. *Cauchari Explorationsprogramm mit großen Fortschritten* Auf dem von uns vor Ort besichtigten Chauchari gebiet gibt es große Fortschritte in Sachen Exploration zu vermelden. So haben weitere Pumptest im Südost Sektor mit einer Tiefe von bis zu 480 Meter und weitere Kernbohrungen im Nordwestsektor mit bis zu 321 Meter Tiefe begonnen. Erste Analyseergebnisse werden bereits bis Ende des Monats erwartet! Auch der Zeitplan für die 2018 geplante Machbarkeitsstudie steht fest. So konnte in Gesprächen mit dem Bohrunternehmen das Bohrgerät weiterhin gesichert werden, wodurch ein Bohrprogramm zur Unterstützung der laufenden Ressourcenschätzung weitergeführt werden kann. Advantage hat somit die Möglichkeit, tiefer liegende und möglicherweise hochgradige Sole für die Machbarkeitsstudie 2018 abzugrenzen. CEO David Sidoo zur Entwicklung der Explorationsarbeiten: _"Das Arbeitsprogramm macht schnell Fortschritte (.) Das Unternehmen plant mit internen Studien fortzufahren, um die im ersten Quartal 2018 beginnende, mit NI 43-101 konforme, wirtschaftliche Erstbewertung (PEA)/Scoping-Studie zu unterstützen"_ *Ausführlicher Site Visit Bericht und weitere Bohrergebnisse in kürze!* Wie bereits berichtet, war unser Team letzte Woche direkt vor Ort um das Cauchari Projekt von Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1] und das Olaroz Projekt von Orocobre zu besuchen. In einem umfangreichen Site-Visit Report werden Sie sich bereits in den kommenden Tagen über die positive Entwicklung des Cauchari Projekts informieren können. Wir stehen in engem Kontakt mit dem Management rund um CEO David Sidoo und erwarten auch für die kommenden Wochen weitere Updates, die den Wert der Advantage Lihtium (WKN: A2AQ6C) [1] weiter anheben und zu einem Rebound des Kurses führen werden! True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber als vertrauenswürdig einstuft. Trotzdem haftet True Research nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Diese Information ist eine Werbemitteilung und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen. True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagenverlassen und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Nicholas Hornung wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren. Des Weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen. Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den veröffentlichten Analysten um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um journalistische / werbliche Beiträge in Form von Texte, Videos und Grafiken. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der

