Die vielseitigen Aktivitäten des australischen Vorzeigeunternehmens für Vanadium Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) bedürfen zur besseren Übersicht von Zeit zu Zeit einer genauen Darstellung der Unternehmensentwicklung. Diese brachte das Management am 15. 11. 2017 den Aktionären und am Unternehmen Interessierten mit einer speziellen Nachricht zur Kenntnis. Einleitend hier die "Highlights" des Updates Eine Marketingstrategie für den chinesischen Markt wurde entwickelt und wird mit November 2017 durch Teilnahmen an Konferenzen und Roadshows gestartet. Detaillierte metallurgische Tests wurden bei "Bureau Veritas Laboratories" unter Aufsicht durch Konsulenten von Wood Group in Angriff genommen. Finanzierungsmodelle für die Projektentwicklung von Gabanintha befinden sich in Ausarbeitung. Die Basisarbeiten für die wichtige Umweltstudie wurden abgeschlossen. Markterhebungen zeigen steigenden Bedarf am Stahlmarkt, steigende Preise in China und wachsendes Interesse an Energiespeicherlösungen. Marketingstrategie Für die aktive Bearbeitung des chinesischen Marktes hat Australian Vanadium einen auf diesem Markt sehr erfahrenen Dienstleister engagiert. Durch diesen wurden nun die ersten Aktivitäten vorgestellt und organisiert. So wird noch im November eine Roadshow abgehalten, bei der in 3 Städten Australian Vanadium präsentiert wird und gleichzeitig Kontakte zur Stahlindustrie, Elektrolytproduzenten, Researchunternehmen und Batterieherstellern aufgebaut werden sollen. Zusätzliches Interesse liegt auch am Auffinden chinesischer Investoren. Metallurgische Tests Detaillierte metallurgische Testarbeit ist notwendig, um das Projekt Gabanintha zu einer Wirtschaftlichkeitsstudie und danach zur Produktion führen zu können. Diese Tests sollen auf den Erkenntnissen aus dem Jahr...

