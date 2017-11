The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA DMRB XFRA DE000A12T135 DEMIRE ANLEIHE 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA USG0131LAA64 AGROMER.SEN. 14/19 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BLB0QV3 BAY.LDSBK.IS.12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J4A7 DZ BANK IS.C89 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0VG8 LB.HESS.-THR. E0512B/108 BD01 BON EUR N

CA XFRA US172967EM99 CITIGROUP INC. 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0697380011 EXPORT-IMPORT BK 11/17MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS0850051623 ASIAN DEV. BK 12/17 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS0856951263 SERBIEN 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0PMZ3 LBBW TAUBERFRANK-ANL12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA US478160BL73 JOHNSON + JOHNSON 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA USU78585AC73 SYMANTEC 17/25 REGS BD02 BON USD N

CA TR2B XFRA XS0856993349 TRANSP.F.LONDON 12/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1041751980 IND.COM.B CH(SG) 14/17MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1140544450 LAND NRW MTN.LSA 14/17DL BD02 BON USD N