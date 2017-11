FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.245 EUR

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.401 EUR

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.173 EUR

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.304 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 0.971 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 1.688 EUR

2ET XFRA US29760G1031 ETALON GROUP GDR REGS 1 0.034 EUR

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.751 EUR

GR8 XFRA NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA NK 4 0.102 EUR

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.270 EUR

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.081 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.164 EUR

A8C1 XFRA GB00B6774699 ABCAM PLC LS -,002 0.082 EUR

BUZ1 XFRA GB00B0744B38 BUNZL PLC LS-,3214857 0.156 EUR

SUY1 XFRA GB00B019KW72 SAINSBURY-J.- LS-28571428 0.034 EUR

MA6 XFRA GB0031274896 MARKS SPENCER GRP LS-,25 0.076 EUR

ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.662 EUR

GBE XFRA GB0002074580 GENUS PLC LS-,1 0.180 EUR

FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.106 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.176 EUR

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EUR

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.127 EUR

2SO XFRA GB00BYZFZ918 SOPHOS GROUP PLC(WI)LS-03 0.012 EUR

KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.528 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.464 EUR

S00 XFRA GB00BNLPYF73 SPIRE HEALTHCARE GRP 0.014 EUR

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.591 EUR

QDVL XFRA IE00BYZTVV78 ISHSII-EOCB SRI 0-3YR EOD 0.003 EUR

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.333 EUR

L3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.633 EUR

UI44 XFRA DE0008007519 UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- 0.650 EUR

FGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.021 EUR

FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.022 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.093 EUR

15A XFRA US04014Y1010 ARES MANAGEMENT LP UTS 0.346 EUR