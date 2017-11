(Meldung ausgebaut) Zürich (awp) - Beim Biotechunternehmen Kuros kommt es nach nur sieben Monaten zu einem erneuten Chefwechsel. So wird per sofort Joost de Bruijn zum neuen CEO ernannt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Er ersetzt den zurücktretenden Ivan Cohen-Tanugi, der erst Mitte April überraschend auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...